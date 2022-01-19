Американский стартап Zeva протестировал «летающую тарелку»

Zeva протестировал одноместный тейлситтер Zero, который выглядит как «летающая тарелка». Аппарат после взлета переходит в горизонтальное положение: человек будет лететь головой вперед и лицом вниз.

Прототип Zero компания представила в ноябре 2021 года. Теперь он прошел первые летные испытания — четыре полета общей продолжительностью более четырех минут. За это время протестировали зависание в воздухе, имитацию руления на низких скоростях и подъем.

Устройство рассчитано на полеты до 80 км и скорость до 257 км/ч.

Когда начнутся пилотируемые полеты, не уточняется. Весной 2022 года компания начнет принимать предварительные заказы на модель Zero с депозитом в $5 000. Стоимость первых аппаратов — до $250 000.

Источник: vc.ru