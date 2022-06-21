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Американский стартап Neurable создал «читающие мысли» наушники
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Сегодня в 09:55

Американский стартап Neurable создал «читающие мысли» наушники

Американский стартап Neurable создал наушники Enten, «читающие мысли». В них встроены электроды, которые считывают любую активность нейронов.

Neurable специализируется на создании нейрокомпьютерных интерфейсов. Технология использует электрические сигналы мозга для прямой коммуникации со смартфоном или ноутбуком

Компания разработала наушники Enten, желая изучить и улучшить повседневную жизнь людей. Встроенные электроды будут считывать активность нейронов, чтобы определить моменты пиковой концентрации пользователя. После анализа и расшифровки данных наушники смогут предложить определенный плейлист, который, например, усилит мотивацию перед дедлайном.

Enten пока не доступны для покупки, компания предлагает оформить предзаказ через краудфандинговую платформу Indiegogo. Neurable планирует начать поставки в конце 2022 года.

Источник: incrussia.ru

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