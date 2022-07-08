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Американский стартап начал печатать на 3D-принтере биоразлагаемую одежду и обувь из жидкой целлюлозы
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Сегодня в 10:24

Американский стартап начал печатать на 3D-принтере биоразлагаемую одежду и обувь из жидкой целлюлозы

Американский стартап Simplifyber показал одежду и обувь из жидкой целлюлозы. Материал заливают в форму для печати на 3D-принтере, а на выходе получаются биоразлагаемые вещи, например рубашка или кроссовки.

Simplifyber решает проблему отходов, производимых во время работы. Кроме того, краситель можно добавить в материал, пока он находится в жидкой форме, что экономит воду. Когда срок службы изделия подойдет к концу, его можно переработать в новую одежду.

Материал изготовлен из смеси древесной и растительной массы и биоразлагаемых добавок. Его производство похоже на создание бумаги, но материал более прочный и долговечный. Во влажном состоянии материал примерно на 94% прочнее, чем в сухом.

Источник: incrussia.ru

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