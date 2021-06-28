Американский сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» привлек $46 млн

Buyk — сервис доставки продуктов и товаров для дома в США, который создали основатели «Самоката» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Третий сооснователь — Сергей Сульгин, бывший гендиректор Arrival.

По словам представителя CM Ventures, фонд выделил $15 млн, столько же — Fort Ross, а Citius и неназванные бизнес-ангелы — оставшиеся $16 млн. Среди них Мартин Аветисян, директор по развитию Farfetch.

Доставка в сервисе всегда бесплатная, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены «как в магазине у дома». Запуск проекта в Нью-Йорке запланирован на лето 2021 года.

Источник: vc.ru