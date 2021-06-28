Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
amerikanskiy-servis-dostavki-produktov-buyk-ot-osnovateley-samokata-privlek-46-mln
Американский сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» привлек $46 млн
111
/
/

Сегодня в 11:01

Американский сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» привлек $46 млн

Buyk — сервис доставки продуктов и товаров для дома в США, который создали основатели «Самоката» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Третий сооснователь — Сергей Сульгин, бывший гендиректор Arrival.

По словам представителя CM Ventures, фонд выделил $15 млн, столько же — Fort Ross, а Citius и неназванные бизнес-ангелы — оставшиеся $16 млн. Среди них Мартин Аветисян, директор по развитию Farfetch.

Доставка в сервисе всегда бесплатная, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены «как в магазине у дома». Запуск проекта в Нью-Йорке запланирован на лето 2021 года.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сша #инвестиции #сервис #фонд #доставкапродуктов
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Школы Алматы собирают электронный мусор
2298
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
814
Казахстанка одержала победу в престижном конкурсе вокалистов в Италии
1420