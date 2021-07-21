Американские ученые создали нейроимплант, который превращает мозговые импульсы в текст

Для создания импланта исследователи составили карту мозговой активности здорового человека, сопоставив нейронные импульсы с произносимыми человеком звуками, благодаря которым формируются слова и фразы.





Технологию проверили на 30-летнем пациенте, который лишился возможности говорить из-за обширного паралича.





В результате нейроимплант позволил распознавать слова и целые фразы с точностью до 93%. Скорость перевода мыслей в текст составила 18 слов в минуту — это мало на фоне обычного темпа человеческой речи в 150-200 слов в минуту, но пациентам больше не придется набирать текст по буквам.





Ученые из Калифорнийского университета разработали имплант, который способен преобразовывать импульсы мозга людей, потерявших способность говорить, в текст с точностью до 93%.