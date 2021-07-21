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Американские ученые создали нейроимплант, который превращает мозговые импульсы в текст
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Вчера в 10:45

Американские ученые создали нейроимплант, который превращает мозговые импульсы в текст

Ученые из Калифорнийского университета разработали имплант, который способен преобразовывать импульсы мозга людей, потерявших способность говорить, в текст с точностью до 93%.

Для создания импланта исследователи составили карту мозговой активности здорового человека, сопоставив нейронные импульсы с произносимыми человеком звуками, благодаря которым формируются слова и фразы.

Технологию проверили на 30-летнем пациенте, который лишился возможности говорить из-за обширного паралича.

В результате нейроимплант позволил распознавать слова и целые фразы с точностью до 93%. Скорость перевода мыслей в текст составила 18 слов в минуту — это мало на фоне обычного темпа человеческой речи в 150-200 слов в минуту, но пациентам больше не придется набирать текст по буквам.

Источник: incrussia.ru

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