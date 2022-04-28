Американские ученые создали колонку толщиной с лист бумаги

Инженеры Массачусетского технологического института разработали колонку толщиной с лист бумаги.

Устройство воспроизводит звук с минимальными искажениями, может превратить любую поверхность в активный источник звука и при этом потребляет гораздо меньше энергии, чем традиционная колонка.

При масштабировании разработку можно выпускать рулонами, чтобы обклеивать салоны автомобилей и самолетов, стены квест-комнат и театров, парков развлечений и другие поверхности. Также динамик можно подключить к обычному компьютеру или телефону.

Колонка потребляет всего 100 милливатт мощности на квадратный сантиметр площади. Громкость динамика — 66 децибел при электрическом напряжении 25 вольт с частотой 1 килогерц.

Источник: daily.afisha.ru