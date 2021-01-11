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Американские кинокритики вручили награды за 2020 год
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Сегодня в 11:40

Американские кинокритики вручили награды за 2020 год

Национальное общество кинокритиков США вручило награды за 2020 год.

Сразу в четырех номинациях, в том числе и в главной, победила драма Хлои Чжао «Земля кочевников». Картина получила награды в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая операторская работа», Хлои Чжао была признана лучшим режиссером, а исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд — лучшей актрисой.

Лучшим актером стал Делрой Линдо, сыгравший в фильме «Пятеро одной крови». Среди актеров и актрис второго плана американские кинокритики выделили Пола Раджи за роль в картине «Звук металла», а также Марию Бакалову, исполнившую роль дочери Бората в продолжении комедии Саши Барона Коэна.

В номинации «Лучший сценарий» победила Элиза Хиттман и фильм «Никогда, редко, иногда, всегда».

Лучшим фильмом на иностранном языке был признан румынский «Коллектив», а лучшим документальным фильмом — «Время».

Источник: daily.afisha.ru

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