Американская мечта: 10 вузов, которые дают стипендии иностранным студентам

Массачусетский технологический институт, @mitpics
Massachusetts Institute of Technology — это частный исследовательский университет США в Кембридже, штат Массачусетс. Его выпускники работают в Google, Oracle, Amazon, McKinsey, Accenture, Apple, Boeing и Microsoft и в среднем зарабатывают 76 900 $ в год.
Стипендии
Cтипендии предоставляются на основании финансовых потребностей и поступают из капитала, подарков от выпускников и друзей вуза, из общих фондов. 59% абитуриентов получают стипендии. Средний размер гранта в 2018-2019 годах составлял 47 593 $.
Все студенты, подавшие заявку на получение финансовой помощи и заполнившие CSS Profile01, автоматически рассматриваются на получение стипендии.
МТИ предоставляет малообеспеченным студентам первого курса грант в размере 2000 $. Он делится между осенним и весенним семестрами и зачисляется на студенческий счет вместе с другой финансовой помощью после регистрации на семестр.
Магистранты и PhD-студенты могут стать научными помощниками — Research Assistantship, ассистентами преподавателей — Teaching Assistantship и получать от 33 924 $ в год.
Подробнее о стипендиях здесь.
Harvard University, @harvard
Harvard University — один из авторитетных вузов мира. Основной кампус расположен в городе Кембридж, штат Массачусетс. Студентов принимают с 17 лет. 55% студентов получают стипендии.
Стипендии
Все студенты, независимо от их материального положения, могут работать в течение учебного года 10-12 часов в неделю.
В вузе действует центр занятости, который помогает найти работу в университетских учебных заведениях, в том числе в библиотеках, музеях и кафетериях.
Подать заявление на получение финансовой помощи помогут все студенты независимо от гражданства. Необходимо предоставить информацию о доходах и имуществе семьи, внешних наградах, любых финансовых обстоятельствах.
Можно обращаться за помощью каждый год. Вуз автоматически отправляет на электронную почту инструкции по повторной подаче заявки на следующий год.
Подробнее о финансовой помощи здесь.
Чикагский университет, @uchicago
Чикагский университет — один из самых престижных и влиятельных научно-исследовательских вузов США.
Стипендии
Университет распологает огромным стипендиальным фондом. Согласно отчету U.S. News, Чикагский университет занимает первое место в США по размеру выделяемых средств на стипендии для иностранных абитуриентов.
Для получения помощи от вуза на основании финансовой нужды иностранный студент должен заполнить форму International Student Financial Aid Application с подробными данными о текущей финансовой ситуации.
Для лучших иностранных учащихся есть стипендии Merit Scholarships for International Students. Все иностранные первокурсники автоматически участвуют в конкурсе на эту стипендию. Она также выдается в виде единовременного гранта.
По программе All-USA College Academic Team лучшие студенты бакалавриата могут получить специальную награду за успеваемость и грант в размере 2500 $.
Студентки, изучающие науку и инженерию на PhD, могут претендовать на стипендию Amelia Earhart Fellowships в размере 10 000 $, а девушки, получающие образование в STEM-дисциплинах, участвовать в конкурсе на стипендии и гранты от Association for Women in Science Educational Foundation.
Подробнее о грантах и стипендиях здесь.
Duke University, @dukeuniversity
Университет Дьюка — частный исследовательский университет. Расположен в Дареме, штат Северная Каролина.
Стипендии
Около половины всех студентов Duke получают финансовую помощь на основе их потребностей, при занятиях спортом и за академические заслуги.
К примеру, стипендия герцога Бенджамина Н. создана, чтобы помочь студентам, которые подают академические надежды и проявляют лидерские качества. За активное участие в жизни кампуса и сообщества студенты также получают бесплатное обучение и четыре года проживания и питания.
Иностранные студенты имеют право на полную стипендию Университета Дьюка, которая покрывает стоимость обучения, проживание, питание и книги. Ежегодно около 20-25 иностранных студентов покрывают все свои расходы за счет стипендий.
Подробнее о стипендиях здесь.
Stanford University, @stanford
Стэнфордский университет — один из передовых университетов в сфере высоких технологий и IT. Расположен в Кремниевой долине.
Стипендии
Более 80% студентов Стэнфорда получают финансовую помощь. Иностранные студенты-магистранты и докторанты, которые учатся на инженерных специальностях, изучают экологические дисциплины, науки о космосе и смежные дисциплины, также могут направить заявки на стипендии. Для них есть DOE Computational Science Graduate Fellowship, Ford Fellowship, Fulbright-Hays. Сумма стипендий от 10 000 до 38 000 $.
Одна из исследовательских лабораторий NASA выделяет стипендии NASA Space Technology Research Fellowships для магистров и докторов в размере 78 000 $.
Будущие учителя и преподаватели могут расчитывать на стипендии 4000 до 8000 $ за 9 месяцев обучения.
Подробнее о стипендиях здесь.
Yale University, @yaleadmissions
Йельский университет входит в «большую тройку» университетов Лиги Плюща. Находится в городе Нью-Хейвен.
Стипендии
Абитуриенты, которые отлично владеют английским языком, занимаются общественной и волонтерской деятельностью, имеют высокие баллы по экзаменационным тестам, могут получить гранты и стипендии от 12 000 до 35 000 $ в год.
При поступлении в вуз каждому студенту предлагается финансовая помощь без подтверждения финансовой состоятельности. Чтобы претендовать на 100% оплату обучения, необходимо предоставить специальному комитету документ, подтверждающий, что годовой доход родителей составляет менее 65 000 $. Гранты и стипендии распределяет департамент Student Financial Services.
Подробнее о финансовой помощи здесь.
Университет Солсбери, @salisburyuniversity
55% студентов дневной формы обучения получают финансовую помощь, основанную на потребностях. Средняя сумма стипендии или гранта составляет 6190 $.
Стипендии
Ограниченное количество стипендий присуждается отобранным иностранным студентам, которые желают работать в качестве послов иностранных студентов. В 2019 году вуз предоставил более 1 миллиона долларов в виде стипендий.
Некоторые стипендии требуют от заявителя подтверждения финансовой необходимости. Чтобы претендовать на стипендии, необходимо подать бесплатную заявку на получение федеральной помощи студентам FAFSA.
Подробнее обо всех стипендиальных программах вуза здесь.
Dartmouth College, @dartmouthcollege
Дартмутсткий колледж — частный вуз, расположенный в Ганновере, штат Нью-Гемпшир.
Стипендии
Стипендия Дартмута предоставляется на основании финансовых потребностей и не подлежит возврату. Суммы варьируются от 1000 до более 70 000 $.
Программа финансовой помощи учреждена выпускниками и стипендиальными фондами. Также по программе Pell Grants могут получить грант студенты, которые на основании финансовых потребностей были утвеждены FAFSA.
Подробнее о финансовой помощи здесь.
New York University, @nyuniversity
Нью-Йоркский университет — один из самых крупных и старейших в США исследовательских вузов. Известен достижениями в медицине, химии и экономике.
Стипендии
Все студенты NYU могут подать документы на участие в программе финансовой помощи. Она выдается в зависимости от финансового положения учащегося. Средний размер — около 26 000 $ в год на одного студента.
Гранты Пелла — Pell Grants получают около 20% студентов вуза. Стипендия выплачивается студентам, которые нуждаются в материальной помощи для покрытия расходов на обучение.
Фонд AnBryce Scholarship полностью покрывает стоимость обучения. Нужны высокий средний балл и участие в общественной жизни университета.
Около 20-25% студентов двухлетней программы MBA получают стипендию с учетом их заслуг.
Стипендия выпускников в размере 60 000 $ предназначена для первокурсников, демонстрирующих отличную успеваемость.
Подробнее о стипендиях здесь.
University of Rochester, @urochester
Рочестерский университет — один из лидирующих научно-исследовательских университетов страны.
Стипендии
Университет предоставляет два вида финансовой помощи: помощь, основанная на заслугах, и помощь, основанная на нуждах.
Помощь на основе заслуг предоставляется в виде стипендии, которую нужно обновлять ежегодно. Заявители на финансовую поддержку в силу семейных ограничений могут расчитывать на грант или займы.
Рочестерский университет присуждает стипендии на основе заслуг первокурсникам и студентам, демонстрирующим выдающиеся академические достижения. Сумма стипендий варьируется от 2000 $ в год до полной оплаты обучения.
Take Five Scholars program позволяет провести пятый год обучения, изучая направление, отличающееся от выбранной специальности. Стипендия Kauffman Entrepreneurial Year предназначена для студентов с инновационными и уникальными предпринимательскими проектами, способными повлиять на жизнь в кампусе Рочестерского университета.
Подробнее о стипендиях здесь.