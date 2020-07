Американская мечта: 10 вузов, которые дают стипендии иностранным студентам

Массачусетский технологический институт, @mitpics





New York University, @nyuniversity





University of Rochester, @urochester









Его выпускники работают в Google, Oracle, Amazon, McKinsey, Accenture, Apple, Boeing и Microsoft и в среднем зарабатывают 76 900 $ в год.59% абитуриентов получают стипендии. Средний размер гранта в 2018-2019 годах составлял 47 593 $.Он делится между осенним и весенним семестрами и зачисляется на студенческий счет вместе с другой финансовой помощью после регистрации на семестр.Подробнее о стипендиях здесь Основной кампус расположен в городе Кембридж, штат Массачусетс. Студентов принимают с 17 лет. 55% студентов получают стипендии.Необходимо предоставить информацию о доходах и имуществе семьи, внешних наградах, любых финансовых обстоятельствах.Вуз автоматически отправляет на электронную почту инструкции по повторной подаче заявки на следующий год.Подробнее о финансовой помощи здесь . Согласно отчету U.S. News, Чикагский университет занимает первое место в США по размеру выделяемых средств на стипендии для иностранных абитуриентов.Все иностранные первокурсники автоматически участвуют в конкурсе на эту стипендию. Она также выдается в виде единовременного гранта.Студентки, изучающие науку и инженерию на PhD, могут претендовать на стипендию Amelia Earhart Fellowships в размере 10 000 $, а девушки, получающие образование в STEM-дисциплинах, участвовать в конкурсе на стипендии и гранты от Association for Women in Science Educational Foundation.Подробнее о грантах и стипендиях здесь Расположен в Дареме, штат Северная Каролина.За активное участие в жизни кампуса и сообщества студенты также получают бесплатное обучение и четыре года проживания и питания.Ежегодно около 20-25 иностранных студентов покрывают все свои расходы за счет стипендий.Подробнее о стипендиях здесь Расположен в Кремниевой долине.Иностранные студенты-магистранты и докторанты, которые учатся на инженерных специальностях, изучают экологические дисциплины, науки о космосе и смежные дисциплины, также могут направить заявки на стипендии. Для них есть DOE Computational Science Graduate Fellowship, Ford Fellowship, Fulbright-Hays. Сумма стипендий от 10 000 до 38 000 $.Подробнее о стипендиях здесь Находится в городе Нью-Хейвен.Абитуриенты, которые отлично владеют английским языком, занимаются общественной и волонтерской деятельностью, имеют высокие баллы по экзаменационным тестам, могут получить гранты и стипендии от 12 000 до 35 000 $ в год.Чтобы претендовать на 100% оплату обучения, необходимо предоставить специальному комитету документ, подтверждающий, что годовой доход родителей составляет менее 65 000 $. Гранты и стипендии распределяет департамент Student Financial Services.Подробнее о финансовой помощи здесь Средняя сумма стипендии или гранта составляет 6190 $.В 2019 году вуз предоставил более 1 миллиона долларов в виде стипендий.Чтобы претендовать на стипендии, необходимо подать бесплатную заявку на получение федеральной помощи студентам FAFSA.Подробнее обо всех стипендиальных программах вуза здесь Суммы варьируются от 1000 до более 70 000 $.Также по программе Pell Grants могут получить грант студенты, которые на основании финансовых потребностей были утвеждены FAFSA.Подробнее о финансовой помощи здесь Известен достижениями в медицине, химии и экономике.Она выдается в зависимости от финансового положения учащегося. Средний размер — около 26 000 $ в год на одного студента.Стипендия выплачивается студентам, которые нуждаются в материальной помощи для покрытия расходов на обучение.Нужны высокий средний балл и участие в общественной жизни университета.Подробнее о стипендиях здесь Заявители на финансовую поддержку в силу семейных ограничений могут расчитывать на грант или займы.Сумма стипендий варьируется от 2000 $ в год до полной оплаты обучения.Стипендия Kauffman Entrepreneurial Year предназначена для студентов с инновационными и уникальными предпринимательскими проектами, способными повлиять на жизнь в кампусе Рочестерского университета.Подробнее о стипендиях здесь