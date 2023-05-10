American Dream. Студенты из Центральной Азии о том, как подготовиться к поступлению в вузы США

Продолжаем рассказывать о специфике поступления и учебы в высших учебных заведениях разных стран. В этот раз делимся опытом студентов в США.









Алина Жолдубаева, 21 год, город — Чикаго, студентка National Louis University, @zhaniiisa

Об учебе

Я учусь в National Louis University на бакалавриате по специальности Computer Science. Я трансфер студент и прилетела в США по программе American Transfer Degree Program. До этого два года училась в Малайзии и получила степень Associate Degree в Sunway University.

Как поступить в США

Для поступления в учебное заведение в США необходимо предоставить определенный набор документов. Важнейший из них — академические требования, которые включают в себя оценки, сертификаты и рекомендации от преподавателей. Кроме того, для поступления в университеты в США нужно сдать экзамены Scholastic Assessment Test или American College Testing. Важный этап — сдача теста на знание английского языка, такого как TOEFL или IELTS.

В процессе подачи заявки на поступление в американские вузы есть несколько этапов. Первый шаг — выбор желаемого университета и подготовка к поступлению. Сюда входит: написание эссе, сбор рекомендательных писем, создание резюме, подача заявок на финансовую помощь. После сдачи всех необходимых тестов и подготовки документов студенты могут подать заявление на поступление в выбранные университеты. Этот процесс включает в себя заполнение анкеты, приложение необходимых документов и оплату вступительного взноса. В топовых вузах часто требуют прохождение интервью, чтобы лучше понять личность и мотивацию студента. После рассмотрения заявлений университеты сообщают кандидатам о результатах поступления. Если абитуриент получает предложения от нескольких университетов, ему нужно выбрать один и подтвердить свое место.





Чтобы успешно сдать экзамены, необходим хороший уровень английского языка. В зависимости от теста и университета, который вы рассматриваете, могут быть установлены различные требования.

На экзамен нужно зарегистрироваться заранее, за несколько месяцев до даты сдачи. Регистрация может быть платной, а стоимость варьируется в зависимости от выбранного экзамена. Для подготовки можно использовать материалы, которые доступны в свободном доступе в Интернете, или покупать специальные курсы. Также многие экзамены предоставляют собственные материалы для подготовки.

У меня была хорошая база английского языка, поэтому я готовилась к экзамену IELTS три недели и получила результат на уровне 7.0. В процессе столкнулась с такими трудностями, как умение читать большие объемы информации и выделять главное. Однако с практикой можно развить эти навыки. Если вы усердно работаете и верите в свои возможности, то ваша мечта станет реальностью.

Рекомендации

Я рекомендую заранее изучать требования университетов и не пропускать дедлайны, особенно если вы хотите поступить в топовый университет США. Я уверена, что молодежь нашей страны достаточно прогрессивна и талантлива, чтобы успешно поступить в лучшие университеты мира, если будет усердно трудиться и прилагать достаточные усилия.

Кундуз Маратовна, 18 лет, город — Чикаго, студентка North Park University, @maratovnak4

Об учебе

Я поступила в два американских университета и получила скидку 60%. На данный момент учусь на первом курсе в North Park University по специальности International Business Trade and Commerce.

Как поступить в США

Все зависит от того, в какой университет вы подаетесь. Если вы еще учитесь в школе, то нужно предоставить аттестат девятого класса и транскрипт оценок за 10-11 классы.

Обучение в США для иностранцев дороже, чем для американцев. Университеты требуют выписку с банковского счета на сумму более 30 000$ для тех, кто хочет учиться платно.

Самое главное — знание языка. Если вы собираетесь поступать на контрактной основе, то вам будет гораздо легче.

Нужно сдать и подготовить:

— TOEFL, IELTS или DET

— GPA. Благодаря ему вам могут предоставить скидку

— мотивационное письмо. Здесь важно уметь себя продать

— рекомендательное письмо

— сертификаты, медали, грамоты об активностях. Участвуйте в разных проектах, поработайте волонтером.

Для сдачи TOEFL, IELTS, DET нужен академический английский на уровне Upper Intermediate. DET сдать легче, так как он проходит онлайн, стоит дешевле и длится всего час.

Я изучала английский с конца девятого класса, а в 10 классе готовилась с репетитором.

Рекомендации

Рекомендую правильно расставлять приоритеты и хорошо подготовиться к экзаменам. Следите за дедлайнами и по возможности делайте все заранее.

Не переживайте, если вас не приняли в университет или отказали в визе. Пробуйте еще. Подавайте заявки минимум в три университета. Первый отказ в визе не влияет на второй, но второй влияет на третий.

Байжан Мұқатай, город — Хьюстон, студент в Rice University, @bayzhan8

Об учебе

Я получаю двойную специализацию: Operations Research и Computer Science в Rice University.

В то время как информатика — хорошо известная область, OR — менее известная, но результативная дисциплина. Ее основная цель — принимать оптимальные решения на основе имеющихся данных.

Как поступить в США

Когда я подавал документы в американские вузы, стандартные требования к поступлению включали сдачу экзамена SAT, демонстрацию владения английским языком, представление школьного транскрипта, двух рекомендательных писем, список академических наград и внешкольных занятий.

К указанным выше стандартным требованиям у каждого университета были дополнительные. Например, MIT потребовал пять небольших эссе, а Rice University отличился уникальным требованием, в котором абитуриентам предлагалось поделиться изображением «чего-то, что им понравилось», без каких-либо дополнительных разъяснений. Видимо, фотографировать у меня получалось лучше, чем писать эссе, так как в MIT меня не пригласили.

Процесс подготовки заявлений в американские колледжи начинается в восьмом-девятом классе, поскольку вузы заинтересованы во внеклассных занятиях и интересах студента в течение последних четырех лет обучения. Это предоставляет уникальную возможность исследовать новые области и развивать свои интересы в различных сферах, будь то научные олимпиады, предпринимательство, искусство, кинематография, волонтерство или любая другая деятельность. Например, я указал преподавание, олимпиады по физике, дзюдо, летнюю программу NASA United Space School, хакатоны Teens In AI, которые я организовывал в Казахстане и на международном уровне.

Количество времени, необходимое для подготовки к экзаменам, варьируется в зависимости от начального уровня каждого человека





Есть множество методов специфичных подготовок к экзаменам, разных «приемов чтения» и порядка заданий. Но все начинается с прочной основы владения английским языком. Независимо от того, сколько тактик вы изучите, если ваши базовые языковые навыки недостаточны, вам будет трудно достичь желаемых результатов. Поэтому крайне важно начать с улучшения знаний английского языка. Как только вы достигнете достаточного уровня, вы можете начать подготовку к экзаменам и пройти пробные тесты.

Количество времени, необходимое для подготовки к экзаменам, варьируется в зависимости от начального уровня каждого человека. В моем случае я приложил значительные усилия для улучшения своего владения английским языком с помощью различных средств: чтение книг, просмотр фильмов и телешоу, написание практических тестов и работа с книгами по самостоятельному изучению английского.

Чтение, аудирование и грамматику можно оттачивать в одиночку, но разговорные навыки могут потребовать обратной связи с преподавателем.

Рекомендации

Процесс подачи заявки в американские вузы, тем более на грант, — сверх случайный случай. Нет никаких гарантий, что вас примут. У меня есть сотни друзей с объективно хорошими резюме, которые были отклонены отовсюду. И я не знаю, что именно в моем заявлении привлекло внимание сотрудников приемной комиссии.

Мне отказали 34 из 35 вузов, в которые я подал. Поэтому мой совет: Оставайтесь реалистами, но не отказывайтесь от своих мечтаний. Когда дело доходит до того, чтобы вооружиться знаниями, в вашем арсенале есть самое мощное оружие — Google.

Анель Жусубали, 19 лет, город — Провиденсе, студентка Brown University, @anelita_z

Об учебе

Я первокурсница Brown University, Университета Лиги Плюща. Изучаю Когнитивную Нейронауку.

Как поступить в США

Для поступления в университеты США необходимо предоставить школьные оценки, сдать стандартизированные тесты, такие как SAT и IELTS, написать эссе на темы, предоставленные университетами, и отправить рекомендательные письма от двух школьных учителей.

Наряду с экзаменами большое значение играют эссе. В мотивационных письмах и эссе необходимо рассказать о том, как ваш жизненный опыт повлиял на решение изучать выбранную специальность. Некоторые университеты ценят оценки и баллы стандартизированных тестов больше, чем другие. Средние баллы SAT/ACT студентов, которые поступили в выбранные вами вузы, можно найти онлайн. Для большинства американских университетов будет необходим балл IELTS 7,5 или выше.

Обычно вы сдаете SAT или ACT в течение одного или двух лет перед подачей заявления в американские вузы. Эти экзамены были созданы для тестирования носителей языка, поэтому часто международные студенты сдают их несколько раз, чтобы получить лучший результат. Затем вы заполняете анкету на специальной платформе, такой как Common Application или Coalition Application, которые позволяют отправить свою заявку 20 вузам. Однако у некоторых университетов, таких как MIT, есть своя собственная платформа, отдельная от Common Application. Именно через эту платформу вы будете отправлять свои оценки, результаты экзаменов и эссе для каждого университета. Вы также должны отправить результаты теста на знание английского языка.

Прежде чем подавать заявки, обязательно узнайте как можно больше об университетах, в которые хотите поступать

Экзамен SAT состоит из двух секций: английский язык и математика. Секция английского языка включает в себя вопросы по чтению, грамматике и стилистике языка. Я сдавала этот тест в бумажном варианте, но нынешние абитуриенты будут сдавать его на компьютере.

IELTS — это тест на знание английского языка, который состоит из четырех секций: чтение, написание эссе, разговорный английский и восприятие речи на слух.

Секция английского языка в SAT достаточно сложная для международного студента, поэтому нужно начинать подготовку к этому экзамену, имея как минимум уровень Upper Intermediate. При подготовке к экзамену необходимо потратить много времени на практику и читать много текстов на английском языке. Я советую читать старую английскую художественную литературу, речи политиков и научные статьи, чтобы улучшить ваше понимание и словарный запас.

Мой уровень английского был достаточно хорошим до сдачи IELTS. Я готовилась к этому экзамену около месяца, так как мне было достаточно ознакомиться со структурой экзамена. С SAT ситуация была сложнее, и я потратила около шести месяцев на подготовку.

Рекомендации

Прежде чем подавать заявки, обязательно узнайте как можно больше об университетах, в которые хотите поступать. Не только о рейтинге, их академических программах, но и об атмосфере и «настроении» каждой школы. Вы можете просмотреть веб-сайты университетов, посмотреть влоги на YouTube и связаться с нынешними студентами, чтобы спросить их мнение о вузе.

При подготовке заявки будьте готовы рассказать о своем жизненном опыте и использовать найденную информацию об университете в своих эссе, чтобы показать приемной комиссии, что вы идеальный кандидат.