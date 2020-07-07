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Amazon запустит совместный облачный сервис с Mail.ru в России
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Сегодня в 10:08

Amazon запустит совместный облачный сервис с Mail.ru в России

Крупнейший в мире провайдер облачных сервисов Amazon Web Services договорился о полноценном выходе на российский рынок в партнерстве с Mail.ru Group. Компании предложат клиентам единый доступ к облачным сервисам и решениям. Это позволит Amazon соблюдать законодательство о хранении персональных данных в России.

Mail.ru Cloud Solutions и AWS запускают на российском рынке мультиклауд, который позволит клиентам получить доступ к сервисам одновременно обеих компаний. Выручка будет делиться между партнерами в соответствии с потреблением решений каждой платформы.

Основными предпосылками для сотрудничества стали географическая и юридическая. В России услуги американского провайдера были представлены ограниченно потому, что ближайший дата-центр Amazon находится в немецком Франкфурте-на-Майне. Кроме того, полноценно пользоваться сервисами AWS в стране затруднительно из-за регулирования персональных данных — по закону данные российских граждан должны храниться на местных серверах.

Партнерство с Mail.ru поможет глобальным заказчикам AWS беспрепятственно выходить на российский рынок, соблюдая все требования локального законодательства, а российские клиенты Mail.ru Cloud Solutions получат возможность быстро масштабироваться на зарубежных рынках.

Источник: dev.by

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#россия #технологии #amazon #mailru
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