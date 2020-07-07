Amazon запустит совместный облачный сервис с Mail.ru в России

Mail.ru Cloud Solutions и AWS запускают на российском рынке мультиклауд, который позволит клиентам получить доступ к сервисам одновременно обеих компаний. Выручка будет делиться между партнерами в соответствии с потреблением решений каждой платформы.
Основными предпосылками для сотрудничества стали географическая и юридическая. В России услуги американского провайдера были представлены ограниченно потому, что ближайший дата-центр Amazon находится в немецком Франкфурте-на-Майне. Кроме того, полноценно пользоваться сервисами AWS в стране затруднительно из-за регулирования персональных данных — по закону данные российских граждан должны храниться на местных серверах.
Партнерство с Mail.ru поможет глобальным заказчикам AWS беспрепятственно выходить на российский рынок, соблюдая все требования локального законодательства, а российские клиенты Mail.ru Cloud Solutions получат возможность быстро масштабироваться на зарубежных рынках.
Источник: dev.by