Amazon запустила инструмент, позволяющий компаниям отслеживать их углеродный след

К 2025 году Amazon планирует перейти на возобновляемые источники энергии.

Компания объявила о запуске нового инструмента, который поможет компаниям отчитываться о своей деятельности в области ESG.

Приборная панель AWS Customer Carbon Footprint Tool позволит пользователям Amazon Web Services рассчитать выбросы углекислого газа компании и спрогнозировать, как показатели углеродного следа изменятся со временем.

Инструмент будет учитывать процент использования энергии, получаемой из возобновляемых источников энергии. Расчеты будут меняться по мере того, как различные проекты Amazon по снижению вреда на окружающую среду будут вводиться в эксплуатацию.

Amazon также объявила об инвестициях в 18 новых проектов по использованию возобновляемых источников энергии в США и Европе. Ветряные и солнечные электростанции будут расположены в Аризоне, Джорджии, Огайо, Техасе и Вирджинии, а также в Финляндии, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Источник: incrussia.ru