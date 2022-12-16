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Amazon запустил производство сериала по мотивам видеоигры God of War
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Сегодня в 11:24

Amazon запустил производство сериала по мотивам видеоигры God of War

Стриминговая платформа Amazon Prime Video дала зеленый свет сериалу, основанному на видеоигре God of War.

Главный герой, бог войны Кратос, отправится вместе с сыном в путешествие.

Шоураннером адаптации выступит Рейф Джадкинс, работавший над экшен-сериалом «Колесо времени». Сценарий напишут Марк Фергус и Хоук Остби — они работали над сценариями лент «Дитя человеческое» и «Железный человек». Они же будут продюсировать проект.

Помимо Фергуса и Остби, продюсированием займутся студия Sony Pictures Television, кинокомпания PlayStation Productions, а также Amazon Studios. Премьера сериала состоится на Amazon Prime Video.

Источник: daily.afisha.ru

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