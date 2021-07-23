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Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана «Сыновья Ананси»
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Сегодня в 10:53

Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана «Сыновья Ананси»

Стрим-сервис Amazon Prime снимет сериал по роману английского писателя-фантаста Нила Геймана «Сыновья Ананси». Съемки проекта начнутся в конце 2021 года в Шотландии.

Сериал будет состоять из шести эпизодов и расскажет о Чарли Нэнси. После смерти отца он узнает, что мистер Нэнси был обманщиком и богом сказок. Вместе с тем Чарли находит своего брата, теперь его жизнь станет чуть интереснее, но гораздо опаснее.

Впервые книга «Сыновья Ананси» была опубликована в 2005 году. Однако персонаж мистер Нэнси появился еще раньше – в романе «Американские боги» 2001 года. По последнему в 2017 году канал Starz снял сериал. По заявлению Amazon, с этой киноадаптацией у сериала стриминговой платформы не будет ничего общего.

Сценарий для нового шоу вместе с автором оригинального романа напишет Ленни Генри. Режиссером пилотной серии станет Ханель М.Калпеппер. Продюсерами являются Amazon Studios, The Blank Corporation, Endor Productions и RED Production.

Источник: daily.afisha.ru

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