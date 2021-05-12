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Amazon разместил облигации на рекордные $18,5 млрд
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Сегодня в 11:03

Amazon разместил облигации на рекордные $18,5 млрд

Американский ритейлер Amazon провел размещение облигаций на $18,5 млрд. Срок обращения самой длинной долговой бумаги составит 40 лет.

Это стало крупнейшей продажей ценных долговых бумаг Amazon, за всю историю компании. Размещением облигаций занимались банки Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co.

Привлеченные средства, компания направит на общие корпоративные цели, включая экологические и социальные проекты. Ранее Amazon планировал привлечь около $15 млрд.

Реализация бондов Amazon стала второй по объему за этот год — в марте Verizon Communication разместила облигации на сумму $25 млрд.

Источник: rb.ru

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#бизнес #amazon #деньги
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