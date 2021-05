Amazon разместил облигации на рекордные $18,5 млрд

Американский ритейлер Amazon провел размещение облигаций на $18,5 млрд. Срок обращения самой длинной долговой бумаги составит 40 лет.

Это стало крупнейшей продажей ценных долговых бумаг Amazon, за всю историю компании. Размещением облигаций занимались банки Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co.

Привлеченные средства, компания направит на общие корпоративные цели, включая экологические и социальные проекты. Ранее Amazon планировал привлечь около $15 млрд.

Реализация бондов Amazon стала второй по объему за этот год — в марте Verizon Communication разместила облигации на сумму $25 млрд.

Источник: rb.ru