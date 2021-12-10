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Amazon Prime Video показал новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»
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Сегодня в 10:29

Amazon Prime Video показал новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» — четвертой части популярной анимационной франшизы. Премьера картины состоится на платформе 14 января 2022 года.

Ролик рассказывает о том, что на протяжении веков ни одному человеку не удалось превратиться в монстра. Однако все меняется, когда Ван Хельсинг трансформирует зятя Дракулы Джонни в драконообразное чудовище.

Сценаристом новой картины выступил Дженнди Тартаковски, поставивший предыдущие части франшизы. Его соавторами стали Амос Вернон и Нунцио Рандаззо. Режиссурой «Монстров на каникулах: Трансформания» занялись Дерек Драймон и Дженнифер Клуска.

Источник: daily.afisha.ru

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