Amazon Prime Video показал новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» — четвертой части популярной анимационной франшизы. Премьера картины состоится на платформе 14 января 2022 года.

Ролик рассказывает о том, что на протяжении веков ни одному человеку не удалось превратиться в монстра. Однако все меняется, когда Ван Хельсинг трансформирует зятя Дракулы Джонни в драконообразное чудовище.

Сценаристом новой картины выступил Дженнди Тартаковски, поставивший предыдущие части франшизы. Его соавторами стали Амос Вернон и Нунцио Рандаззо. Режиссурой «Монстров на каникулах: Трансформания» занялись Дерек Драймон и Дженнифер Клуска.

Источник: daily.afisha.ru



