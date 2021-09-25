Amazon Prime Video опубликовал трейлер ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустит 15 октября ремейк популярного хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».
Сценарий шоу написала Сара Гудман на основе романа Лоис Дункан. Продюсерами выпустили Нил Х.Мориц, Павун Шетти, Джеймс Ван, Махаэль Клир, Роб Хакетт, Эрик Фейг, Питер Губер,Шей Хатте, Крейг Уилльям Макнилл и все та же Сара Гудман.
Главные роли в сериале исполнили Мэдисон ААйсме, Бриэнн ТТдж, Иезекиль Гудман, Эшли Мур, Себастьян Аморузо, Фиона Рене, Кэсси Бек, Брук ББлу и Билл Хек.
Источник: daily.afisha.ru