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Amazon потратит 465 млн $ на создание первого сезона сериала «Властелин колец»
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Сегодня в 10:34

Amazon потратит 465 млн $ на создание первого сезона сериала «Властелин колец»

Производство сериала «Властелин колец» будет стоить для Amazon один миллиард долларов. Затраты на первый сезон оцениваются в 465 миллионов долларов.

Стоимость производства указана в официальных документах, представленных компанией в Новой Зеландии — месте съемок. Министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш сказал, что сериал будет «самым масштабным из когда-либо созданных».

Ожидается, что всего будет создано пять сезонов сериала. Производство каждого сезона «Игры престолов» для HBO обходится примерно в 100 миллионов долларов — это в четыре раза меньше, чем заявленная стоимость первого сезона амазонского «Властелина колец». Однако возможно, что стоимость производства следующих сезонов будет меньше, поскольку большинство затрат могут быть сделаны в начале.

Действие нового сериала будет происходить за тысячи лет до развития основных сюжетных линий, которые зрители наблюдали в романах и фильмах «Хоббит» и «Властелин колец». Согласно официальному описанию, в шоу будут представлены как знакомые, так и новые персонажи, а также «величайший злодей, который когда-либо исходил из-под пера Толкина».

Работа над производством сериала уже началась. Официальную дату премьеры не называли, однако глава Amazon Studios Дженнифер Салке в 2018 году говорила, что компания надеется на выход сериала в эфир в 2021 году.

Источник: rb.ru

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