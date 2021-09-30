Amazon показала своего первого домашнего робота Astro

Amazon представила первого домашнего робота Astro собственной разработки за $999.

Astro — робот размером с маленькую собаку. Он может передвигаться по дому на трех колесах: два больших колеса помогают ему не застревать, а маленькое — крутиться. У него есть камера, которая позволит владельцу наблюдать за тем, что происходит дома, пока он отсутствует. Кроме того, при первой настройке гаджета камера создает карту дома.

Робот может следовать за человеком, проигрывать музыку и показывать ТВ-шоу на 10-дюймовом тачскрине. Также Astro способен распознавать лица, если этого захочет владелец. С ним можно разговаривать, как и с голосовым помощником Amazon — Alexa.

Еще Astro может переносить на себе предметы. На него можно прикрепить подставку для кружек или прибор для измерения артериального давления. Роботом можно управлять с помощью мобильного приложения.

Источник: incrussia.ru