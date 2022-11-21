Amazon, Pinterest, Home Depot и еще 7 компаний для удаленной работы IT-специалистов

Делимся актуальными вакансиями для IT-специалистов, которые хотят работать онлайн в зарубежных компаниях.





Content Program Manager в Amazon











Требования:



— степень бакалавра, предпочтительно в области маркетинга или коммуникаций

— более пяти лет опыта в маркетинге.

Обязанности:



— разрабатывать и публиковать контент

— отслеживать процесс от начала до конца.





Геймер-тестировщик World of Tanks в Wargaming



Требования:



— богатый игровой опыт в WoTBlitz или WoT

— опыт тестирования

— понимание процесса разработки ПО и места тестирования в нем.

Обязанности:



— участвовать в тестировании производительности

— ежедневно наслаждаться любимой игрой и гарантировать, что миллионы геймеров не столкнутся с багами.





Content Designer в Pinterest







Требования:



— опыт в написании продуктов, ориентированных на пользователя

— опыт формирования контента для междисциплинарных проектов.

Обязанности:



— проработка пользовательского интерфейса

— совместная работа с менеджерами по продукту, инженерами и маркетологами.





Software Development Engineer в Amazon



Требования:



— более двух лет профессионального опыта разработки программного обеспечения

— опыт программирования по крайней мере на одном языке программирования.





Cybersecurity Analyst в Home Depot











Требования:



— ориентированный на действие

— степень бакалавра или эквивалентный опыт работы.

Обязанности:



— выполнять сбор данных, синтез и разрабатывать решения

— сотрудничать с командами для выявления тенденций и решения проблем.





.NET Developer в Piper Companies



Требования:



— опыт разработки с C# и .NET

— опыт разработки объемных, высокопроизводительных веб-сайтов

— опыт в разработке интерфейсов, включая адаптивный и отзывчивый дизайн.

Обязанности:



— разрабатывать веб-сайты

— модернизация существующих приложений и создание корпоративных решений для удовлетворения потребностей бизнеса

— работать с аналитиками бизнес-систем.





Software Engineer в Netflix











Требования:



— трехлетний опыт работы с такими языками, как Java, C++, Ruby или Kotlin

— владеть принципами проектирования OO

— иметь хорошее представление о таких понятиях, как параллелизм, архитектура

— опыт проектирования и разработки крупномасштабных распределенных систем.





Group Product Marketing Manager в Reddit



Требования:



— опыт работы на рекламных платформах и цифровой рекламе

— коммуникативные навыки, структурированное мышление

— понимание ландшафта цифровой рекламы.

Обязанности:



— разработка стратегии продукта

— проводить конкурентный анализ

— разрабатывать планы выхода продукта на рынок в сотрудничестве

— сотрудничать с отделом продаж.





Global Recruiter в Paymentology











Требования:



— шестилетний опыт работы в рекрутинге.

Обязанности:



— разрабатывать креативные стратегии подбора персонала.





Engineering Manager в Quora



Требования:



— опыт разработки программного обеспечения в области архитектуры, создания и масштабирования продуктов с высоким трафиком

— более одного года опыта управления персоналом в технологической компании

— сильные организационные навыки и навыки управления проектами.

Обязанности:



— развивать и нанимать команду инженеров полного цикла с нуля

— управляйте процессами принятия технических проектных решений

— продвигать инициативы вместе с командой инженерного менеджмента.

Источник фотографии на обложке: crestwood.com