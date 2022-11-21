Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e18/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/e183440f33f425890eb0d1047b599ebd.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
amazon-pinterest-home-depot-i-esche-7-kompaniy-dlya-udalennoy-raboty-it-specialistov
Amazon, Pinterest, Home Depot и еще 7 компаний для удаленной работы IT-специалистов
164
Главная
/
Профессионалы
/
Профессии

Сегодня в 11:45

Amazon, Pinterest, Home Depot и еще 7 компаний для удаленной работы IT-специалистов

Делимся актуальными вакансиями для IT-специалистов, которые хотят работать онлайн в зарубежных компаниях.


Content Program Manager в Amazon

amazon.jpg


Требования:


— степень бакалавра, предпочтительно в области маркетинга или коммуникаций

— более пяти лет опыта в маркетинге.

Обязанности:


— разрабатывать и публиковать контент

— отслеживать процесс от начала до конца.


Геймер-тестировщик World of Tanks в Wargaming


Требования:


— богатый игровой опыт в WoTBlitz или WoT

— опыт тестирования

— понимание процесса разработки ПО и места тестирования в нем.

Обязанности:


— участвовать в тестировании производительности

— ежедневно наслаждаться любимой игрой и гарантировать, что миллионы геймеров не столкнутся с багами.


Content Designer в Pinterest

pinterest


Требования:


— опыт в написании продуктов, ориентированных на пользователя

— опыт формирования контента для междисциплинарных проектов.

Обязанности:


— проработка пользовательского интерфейса

— совместная работа с менеджерами по продукту, инженерами и маркетологами.


Software Development Engineer в Amazon


Требования:


— более двух лет профессионального опыта разработки программного обеспечения

— опыт программирования по крайней мере на одном языке программирования.


Cybersecurity Analyst в Home Depot

копирайтинг


Требования:


— ориентированный на действие

— степень бакалавра или эквивалентный опыт работы.

Обязанности:


— выполнять сбор данных, синтез и разрабатывать решения

— сотрудничать с командами для выявления тенденций и решения проблем.


.NET Developer в Piper Companies


Требования:


— опыт разработки с C# и .NET

— опыт разработки объемных, высокопроизводительных веб-сайтов

— опыт в разработке интерфейсов, включая адаптивный и отзывчивый дизайн.

Обязанности:


— разрабатывать веб-сайты

— модернизация существующих приложений и создание корпоративных решений для удовлетворения потребностей бизнеса

— работать с аналитиками бизнес-систем.


Software Engineer в Netflix

netflix


Требования:


— трехлетний опыт работы с такими языками, как Java, C++, Ruby или Kotlin

— владеть принципами проектирования OO

— иметь хорошее представление о таких понятиях, как параллелизм, архитектура

— опыт проектирования и разработки крупномасштабных распределенных систем.


Group Product Marketing Manager в Reddit


Требования:


— опыт работы на рекламных платформах и цифровой рекламе

— коммуникативные навыки, структурированное мышление

— понимание ландшафта цифровой рекламы.

Обязанности:


— разработка стратегии продукта

— проводить конкурентный анализ

— разрабатывать планы выхода продукта на рынок в сотрудничестве

— сотрудничать с отделом продаж.


Global Recruiter в Paymentology

карьера


Требования:


— шестилетний опыт работы в рекрутинге.

Обязанности:


— разрабатывать креативные стратегии подбора персонала.


Engineering Manager в Quora


Требования:


— опыт разработки программного обеспечения в области архитектуры, создания и масштабирования продуктов с высоким трафиком

— более одного года опыта управления персоналом в технологической компании

— сильные организационные навыки и навыки управления проектами.

Обязанности:


— развивать и нанимать команду инженеров полного цикла с нуля

— управляйте процессами принятия технических проектных решений

— продвигать инициативы вместе с командой инженерного менеджмента.

Источник фотографии на обложке: crestwood.com

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #вакансии #it #гдеработать #карьера
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Профессия будущего. Кто такие тестировщики, и почему они зарабатывают не хуже разрабо...
3781
Участники судебной системы о переговорах, тактичности и специфике работы
6488
Как стать стоматологом в Германии, Казахстане и США и получать 158 000 $ в год
38762
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.