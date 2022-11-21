Amazon, Pinterest, Home Depot и еще 7 компаний для удаленной работы IT-специалистов

Делимся актуальными вакансиями для IT-специалистов, которые хотят работать онлайн в зарубежных компаниях.
Content Program Manager в Amazon
Требования:
— степень бакалавра, предпочтительно в области маркетинга или коммуникаций
— более пяти лет опыта в маркетинге.
Обязанности:
— разрабатывать и публиковать контент
— отслеживать процесс от начала до конца.
Геймер-тестировщик World of Tanks в Wargaming
Требования:
— богатый игровой опыт в WoTBlitz или WoT
— опыт тестирования
— понимание процесса разработки ПО и места тестирования в нем.
Обязанности:
— участвовать в тестировании производительности
— ежедневно наслаждаться любимой игрой и гарантировать, что миллионы геймеров не столкнутся с багами.
Content Designer в Pinterest
Требования:
— опыт в написании продуктов, ориентированных на пользователя
— опыт формирования контента для междисциплинарных проектов.
Обязанности:
— проработка пользовательского интерфейса
— совместная работа с менеджерами по продукту, инженерами и маркетологами.
Software Development Engineer в Amazon
Требования:
— более двух лет профессионального опыта разработки программного обеспечения
— опыт программирования по крайней мере на одном языке программирования.
Cybersecurity Analyst в Home Depot
Требования:
— ориентированный на действие
— степень бакалавра или эквивалентный опыт работы.
Обязанности:
— выполнять сбор данных, синтез и разрабатывать решения
— сотрудничать с командами для выявления тенденций и решения проблем.
.NET Developer в Piper Companies
Требования:
— опыт разработки с C# и .NET
— опыт разработки объемных, высокопроизводительных веб-сайтов
— опыт в разработке интерфейсов, включая адаптивный и отзывчивый дизайн.
Обязанности:
— разрабатывать веб-сайты
— модернизация существующих приложений и создание корпоративных решений для удовлетворения потребностей бизнеса
— работать с аналитиками бизнес-систем.
Software Engineer в Netflix
Требования:
— трехлетний опыт работы с такими языками, как Java, C++, Ruby или Kotlin
— владеть принципами проектирования OO
— иметь хорошее представление о таких понятиях, как параллелизм, архитектура
— опыт проектирования и разработки крупномасштабных распределенных систем.
Group Product Marketing Manager в Reddit
Требования:
— опыт работы на рекламных платформах и цифровой рекламе
— коммуникативные навыки, структурированное мышление
— понимание ландшафта цифровой рекламы.
Обязанности:
— разработка стратегии продукта
— проводить конкурентный анализ
— разрабатывать планы выхода продукта на рынок в сотрудничестве
— сотрудничать с отделом продаж.
Global Recruiter в Paymentology
Требования:
— шестилетний опыт работы в рекрутинге.
Обязанности:
— разрабатывать креативные стратегии подбора персонала.
Engineering Manager в Quora
Требования:
— опыт разработки программного обеспечения в области архитектуры, создания и масштабирования продуктов с высоким трафиком
— более одного года опыта управления персоналом в технологической компании
— сильные организационные навыки и навыки управления проектами.
Обязанности:
— развивать и нанимать команду инженеров полного цикла с нуля
— управляйте процессами принятия технических проектных решений
— продвигать инициативы вместе с командой инженерного менеджмента.
Источник фотографии на обложке: crestwood.com