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Amazon начнет конкурировать со SpaceX на рынке спутникового интернета
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Вчера в 10:07

Amazon начнет конкурировать со SpaceX на рынке спутникового интернета

Онлайн-ретейлер Amazon планирует запустить 3236 спутников для раздачи интернета на низкую околоземную орбиту. Проект называется Kuiper. Компания подписала многомиллиардный контракт — крупнейшую сделку в коммерческой космической отрасли — с Blue Origin, Arianespace и ULA.

Starlink от SpaceX уже запустила около 2 000 спутников на орбиту и обслуживает около 250 000 абонентов. Федеральная комиссия по связи США одобрила запуск в общей сложности 12 000 спутников SpaceX. Amazon еще не запустила ни одного спутника.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #amazon #интернет #спутниковаясвязь #spacex
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