Amazon купил одну из крупнейших независимых подкаст-платформ Wondery

Amazon купил подкаст-платформу Wondery.

Сумма сделки не раскрывается. Она может составлять 300 млн $. Присоединение Wondery к Amazon никак не повлияет на пользователей — они смогут продолжать слушать свои любимые подкасты, заверили в компании.

Wondery была запущена в 2016 году бывшим генеральным директором Fox International Channels Эрнаном Лопесом при поддержке компании 20th Century Fox. За первые три года работы Wondery вошла в пятерку лучших издателей подкастов, собирая по 40 млн ежедневных загрузок только в декабре 2018 года.

Источник: incrussia.ru