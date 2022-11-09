Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
almaty-primet-chempionat-mira-2022-po-shahmatam
Алматы примет Чемпионат мира-2022 по шахматам
95
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:27

Алматы примет Чемпионат мира-2022 по шахматам

Международная шахматная федерация FIDE объявила о проведении мирового первенства 2022 года по рапиду и блицу. Турнир лучших шахматистов планеты пройдет с 25 декабря по 30 декабря в Алматы.

В прошлом сезоне победителем Чемпионата мира по быстрым шахматам стал узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов. А по блицу не было равных французу Максиму Вашье-Лаграву.

Среди женщин «золото» в рапиде завоевала россиянка Александра Костенюк. А казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла соревнования по блицу и теперь будет отстаивать свое звание в Алматы.

Источник: zakon.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #чемпионатмира #соревнование #шахматы
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
TikTok представил платформу TikTok For Business в Казахстане
646
TikTok откроет представительства в Астане и Алматы
582
«ВТБ» и «Ростелеком» зарегистрировали компанию для работы с большими данными
809
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.