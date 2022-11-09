Алматы примет Чемпионат мира-2022 по шахматам

Международная шахматная федерация FIDE объявила о проведении мирового первенства 2022 года по рапиду и блицу. Турнир лучших шахматистов планеты пройдет с 25 декабря по 30 декабря в Алматы.

В прошлом сезоне победителем Чемпионата мира по быстрым шахматам стал узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов. А по блицу не было равных французу Максиму Вашье-Лаграву.

Среди женщин «золото» в рапиде завоевала россиянка Александра Костенюк. А казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла соревнования по блицу и теперь будет отстаивать свое звание в Алматы.

Источник: zakon.kz