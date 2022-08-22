Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/296/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/296d42e9d8d911b6883a8627a78ddb4f.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
almatinskie-zhurnalisty-protestirovali-innovacionnye-skladnye-smartfony-galaxy-fold4-i-flip4
Алматинские журналисты протестировали инновационные складные смартфоны Galaxy Fold4 и Flip4
154
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Сегодня в 19:00

Алматинские журналисты протестировали инновационные складные смартфоны Galaxy Fold4 и Flip4

В минувший вторник в кинотеатре Kinopark 11 IMAX Esentai собрались несколько сотен посетителей. Аншлаг был вызван не ранней премьерой нового «Аватара», а казахстанской презентацией нового поколения смартфонов с гибкими экранами Galaxy Fold4 и Flip4.


2_1280x720.png

Партнеры Samsung Electronics, руководители розничных сетей, IT-сообщество, журналисты получили возможность познакомиться с новинками поближе: посмотреть презентационный ролик, задать вопросы руководителям компании и, наконец, повертеть в руках настоящее инженерное чудо, полностью меняющее представление людей о том, на что могут быть способны современные мобильные устройства.

IT-журналисты и техноблогеры с присущей им дотошностью проверили прочность корпуса Galaxy Fold4 и Flip4, изучили усовершенствованный шарнир и остались приятно удивлены.


4_1280x720.png

Санг Юн Ким, президент Samsung Electronics Central Eurasia, рассказал журналистам, что с помощью складных мобильных новинок, в которых реализованы передовые инженерные разработки, компания существенно расширяет возможности пользователей.

Санг Юн Ким, президент Samsung Electronics Central Eurasia

Смартфоны Galaxy изменили жизнь людей по всему миру к лучшему, максимально упростив повседневные задачи и обеспечив самые разнообразные развлечения, но мы продолжаем поиски новых, еще более технологичных решений. При этом Samsung совершила серьезный прорыв в устойчивом развитии, используя переработанные материалы в производстве упаковки и компонентов смартфонов.

3_1280x720.png

10 августа Samsung Electronics представила новое поколение революционных складных смартфонов Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4. Новинки доступны для предзаказа в Казахстане на супер-условиях до 31 августа, а официальные продажи стартуют 2 сентября. Предзаказ флагманских новинок по традиции Samsung сопровождается ценными подарками: первые покупатели также станут обладателями смарт-часов Galaxy Watch4 и сервиса Smart Care для замены или ремонта дисплея в течение года.


715d8fe18b12ee5e34e3ba1534f0bb0a.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#смартфон #it #техника #инновации #компании
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
IT-гиганты: Dell Technologies
2116
Как делать красивые зимние фото в Instagram: приложения, обработка и простые правила
29870
Как найти врача, записаться на прием и получить консультацию — 3 медицинских стартапа...
16051
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.