Алматинские журналисты протестировали инновационные складные смартфоны Galaxy Fold4 и Flip4

В минувший вторник в кинотеатре Kinopark 11 IMAX Esentai собрались несколько сотен посетителей. Аншлаг был вызван не ранней премьерой нового «Аватара», а казахстанской презентацией нового поколения смартфонов с гибкими экранами Galaxy Fold4 и Flip4.

Партнеры Samsung Electronics, руководители розничных сетей, IT-сообщество, журналисты получили возможность познакомиться с новинками поближе: посмотреть презентационный ролик, задать вопросы руководителям компании и, наконец, повертеть в руках настоящее инженерное чудо, полностью меняющее представление людей о том, на что могут быть способны современные мобильные устройства.

IT-журналисты и техноблогеры с присущей им дотошностью проверили прочность корпуса Galaxy Fold4 и Flip4, изучили усовершенствованный шарнир и остались приятно удивлены.

Санг Юн Ким, президент Samsung Electronics Central Eurasia, рассказал журналистам, что с помощью складных мобильных новинок, в которых реализованы передовые инженерные разработки, компания существенно расширяет возможности пользователей.

Санг Юн Ким, президент Samsung Electronics Central Eurasia

Смартфоны Galaxy изменили жизнь людей по всему миру к лучшему, максимально упростив повседневные задачи и обеспечив самые разнообразные развлечения, но мы продолжаем поиски новых, еще более технологичных решений. При этом Samsung совершила серьезный прорыв в устойчивом развитии, используя переработанные материалы в производстве упаковки и компонентов смартфонов.

Новинки доступны для предзаказа в Казахстане на супер-условиях до 31 августа, а официальные продажи стартуют 2 сентября. Предзаказ флагманских новинок по традиции Samsung сопровождается ценными подарками: первые покупатели также станут обладателями смарт-часов Galaxy Watch4 и сервиса Smart Care для замены или ремонта дисплея в течение года.