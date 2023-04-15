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Алматинские школьники победили в международном конкурсе NASA
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Главный

Сегодня в 10:13

Алматинские школьники победили в международном конкурсе NASA

Научный проект Aenoica, подготовленный учениками 8 класса NIS физико-математического направления Алматы Рамазан Амре и Сымбат Барсагазы, стал лучшим среди юных ракетостроителей мира.

Конкурс космических поселений — ежегодный конкурс для учащихся 7-12 классов, организованный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Участие в нем могут принять школьники и студенты со всего мира, которые трудятся над разработкой концепции свободного космического поселения. В этом году в нем приняли участие около 30 тысяч школьников со всего мира.

Источник: inform.kz

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