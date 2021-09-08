Алматинка представит Казахстан на конкурсе красоты в Турции





Конкурс пройдет с 20 сентября по 5 октября в Анталье. Более 70 представительниц из разных стран мира претендуют на главную корону. Традиционно Miss Aura International пройдет в несколько этапов, в том числе: конкурс талантов, дефиле в купальниках, вечерних и национальных нарядах. Девушки будут принимать участие в социальных и благотворительных акциях.





Лаура Мухтар из Алматы представит Казахстан на конкурсе красоты в Турции Miss Aura International 2021.