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Алматинка представит Казахстан на конкурсе красоты в Турции
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Сегодня в 10:23

Алматинка представит Казахстан на конкурсе красоты в Турции

Лаура Мухтар из Алматы представит Казахстан на конкурсе красоты в Турции Miss Aura International 2021.

Конкурс пройдет с 20 сентября по 5 октября в Анталье. Более 70 представительниц из разных стран мира претендуют на главную корону. Традиционно Miss Aura International пройдет в несколько этапов, в том числе: конкурс талантов, дефиле в купальниках, вечерних и национальных нарядах. Девушки будут принимать участие в социальных и благотворительных акциях.

Источник: tengrinews.kz

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#казахстан #турция #алматинцы #конкурскрасоты
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