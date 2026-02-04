Алина Гуторева о когнитивной науке и о том, как одной из первых исследует женские экипажи в Центральной Азии

В нашей рубрике об ученых из Центральной Азии мы знакомимся с молодыми исследователями и узнаем об особенностях их ежедневной работы и перспективах развития и роста. В этот раз нашим героем стала Алина Гуторева.

Алина Гуторева, University of Warwick, Великобритания, ассистент-профессор по когнитивной науке и руководитель AI-лаборатории в КБТУ, @psyofinfo





О себе

Я когнитивный ученый, исследую когнитивно-поведенческие функции человека, а также взаимодействие человека и ИИ, интерфейсы человек-компьютер. Помимо исследовательской деятельности преподаю когнитивную науку, теорию принятия решений и клиническую науку в Казахстанско-Британском техническом университете.

Мое первое образование — нейронаука. Затем я получила степень PhD по психологии в University of Warwick, Великобритания, после чего работала в консалтинговой компании и в Британском финансовом регуляторе. Со временем осознала необходимость вернуться в академию, так как без науки мне было трудно представить свою жизнь.





Я воспринимаю науку как способ понимания мира, а не просто набор фактов. Интерес к биологии, психологии и физике привел меня к когнитивной науке — междисциплинарной области на стыке психологии, нейронауки, ИИ и философии, изучающей мышление, восприятие и принятие решений. ИИ в этом контексте служит инструментом анализа данных и формирования гипотез о работе мозга.

В Казахстане я также выступаю научным руководителем программы SANA-1 — первого изоляционного эксперимента по подготовке астронавтов в аналоговой капсуле. Параллельно я работаю как ассистент-профессор по когнитивной науке и руководитель AI-лаборатории в КБТУ, где занимаюсь исследованиями взаимодействия человека и ИИ, преподаванием и развитием международных коллабораций.

День обычно проходит между преподаванием, встречами с коллегами, дискуссиями, анализом данных.

О научных исследованиях





Мои исследования сосредоточены на вопросе оптимального опыта — состояния глубокого вовлечения, баланса между сложностью задачи и навыками, которое приводит к удовлетворению, счастью и саморазвитию. Меня интересует, как усилить такие состояния в повседневной жизни, и вокруг этого выстраиваются мои проекты. Среди ключевых из них:

1. SANA — исследование женского экипажа инженеров-испытателей в изоляции. Мы тестируем когнитивную гибкость, стрессоустойчивость, динамику внимания и биометрические корреляты психоэмоционального состояния. Это одно из первых системных исследований женских экипажей в Центральной Азии.

2. Гравитация и сознание. В коллаборации с исследовательницей из Англии, Элизой Рафаэллой Ферре и талантливым студентом бакалавриата Бакытжаном Алибековым. Мы создали модель искусственного интеллекта на базе трансформера, который анализируя EEG-паттерны активности на разных уровнях гравитации: 1g — Земля, 0g — невесомость, и 1.8g — тренировка, и субъективные показатели в условиях измененной гравитационной нагрузки. Результаты показали, что сенсомоторная интеграция и субъективное сознание человека действительно чувствительны к разным уровням гравитации, что мы смогли воспроизвести с помощью модели.

3. Сбор данных по ментальному здоровью. Мы разрабатываем модели предсказания когнитивной нагрузки, тревожности и эмоциональной регуляции на основе сочетания физиологических и поведенческих данных. Пока что данный проект на сборе данных, но мы опубликовали с магистром Меруерт Таскенбаевой литературный обзор ИИ моделей, которые определяют тревожность и ментальные заболевание. Далее мы будем работать над прототипом алгоритма, который повышает точность классификации состояний за счет персонализированных моделей.

4. Соединение идентичности человека с ИИ. Проект на стыке психологии, философии и машинного обучения: исследование того, как люди переносят элементы идентичности в цифровые системы, и что это означает для отношений человек-ИИ.

О науке в Казахстане





Находясь в Казахстане уже третий год, могу сказать, что научная экосистема страны, как и экономика в целом, находится в фазе активного развития. Формируются сильные исследовательские группы, растет институциональная поддержка, увеличивается количество грантов и международных партнерств. Появляются сообщества молодых ученых и возможности работы над коммерческими проектами и стартапами, где результаты исследований находят применение в индустрии.

При этом научная инфраструктура развивается неравномерно. Сегодня не хватает устойчивого долгосрочного финансирования, платформ для междисциплинарных проектов, системной исследовательской подготовки и снижения бюрократической нагрузки. Тем не менее прогресс очевиден и идет быстрее, чем может показаться со стороны.

Я бы хотела видеть более активное развитие практик, формирующих размеренное и креативное мышление, а также усиление международного сотрудничества как ключевого условия устойчивого развития науки в Казахстане и странах СНГ.

Мой академический опыт в Великобритании показал важность открытой гибкой среды, где поощряются чтение, дискуссии, групповая работа и развитие креативности наряду с исследовательскими и социальными навыками.

Для формирования такой среды важно развивать исследовательские семинары и проектное обучение, обучать методам исследования, анализу данных и программированию с первых курсов, а также системно формировать критическое мышление и культуру академического письма. Ключевую роль играет и междисциплинарность, поскольку многие прорывы возникают на стыке наук.

Рекомендации для молодых ученых





Я люблю вдохновлять людей работать в науке. Для этого важно развивать любопытство к своей теме и воспринимать каждую научную статью как маленькое открытие. Именно ради чувства первооткрывательства и живет наука.

Я всегда советую три вещи. Во-первых, умение «гореть» идеей и поддерживать мотивацию, доводя проекты до завершения: исследование без итогового текста остается лишь идеей. Во-вторых, развитие количественных навыков — статистики и работы с ИИ. В-третьих, умение строить национальные и международные коллаборации, поскольку наука не делается в одиночку. Важно также работать над темами, значимыми для общества.

Первая трудность — неопределенность: задержки, провалы гипотез, неидеальные данные и проблемы с финансированием. Здесь важны внутренняя энергия и спокойствие, мотивация работать над значимыми задачами и устойчивость. Ошибки — не провал, а шаг к следующему решению, а поддержка коллег помогает не оставаться с трудностями в одиночку.

Вторая трудность — отсутствие менторства. Поэтому поиск одного или нескольких научных наставников — важная инвестиция для направления, мотивации и планирования работы.

Третья трудность — нехватка времени и ресурсов. Необходимы навыки управления проектами, ориентация на воспроизводимость исследований, использование грантовых возможностей и внимание к восстановлению как ключевому ресурсу в долгом научном пути.