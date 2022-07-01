Алим Хамитов о MOST Ventures и строительстве нового рынка Центральной Азии





О себе





Я казахстанец, патриот. Предприниматель. Мы с командой строим новый рынок в нашем регионе.

Я предприимчивый, добрый, честный, креативный. Достаточно храбрый в жизни, в работе и в бизнесе. Не люблю слово: «проблема». Воспринимаю сложности как преграды, вызовы. Знаю, что в любой ситуации рано или поздно найду решение или людей, которые мне помогут.

Я сторонник work life balance, поэтому для меня важна семья: супруга и двое наших детей. Люблю то, чем занимаюсь. Каждое утро с удовольствием иду на работу. Надеюсь, что это чувство останется со мной на всю жизнь.

Люблю путешествия. Мне нравится смена обстановки и возможность перезагрузки. Часто мы забываем, что варимся в своем болоте, а есть еще море, есть океан. В путешествии ты становишься более открытым к миру, узнаешь новое, чтобы сделать что-то уникальное и в своей стране.

Не люблю слово: «проблема». Воспринимаю сложности как преграды, вызовы

Люблю чтение. В основном читаю бизнес-литературу, чтобы постоянно повышать квалификацию. Еще читаю разные статьи, исследования в своей сфере.

Мне нравится плавание. Я во всем применяю бизнес подход, поэтому в каждом из своих увлечений ставлю определенные KPI. Например, в данный момент готовлюсь в половинке Oceanman.

Я счастливый человек. Здоров, занимаюсь любимым делом. Знаю, чем буду заниматься в течение следующих десяти лет. Знаю, что спустя десять лет буду продолжать делать что-то интересное и меняющее жизни миллионов людей.

В определенный момент я понял, что мне есть чем поделиться. Поэтому уже более девяти лет преподаю в университетах. Это мое хобби. Возможность делиться опытом, передавать ценности тоже делает меня счастливым.

О жизненных принципах





Для меня важна честность. Это ценность, которую я продвигаю и в семье, и в бизнесе.

Я проактивен и ценю это качество в других людях. Без здоровой проактивности сложно почувствовать вкус жизни.





Важно быть открытым ко всему: к идеям и людям. Жить вне стереотипов и предубеждений.

Я перфекционист. Ценю профессиональный подход, упертость. Если делать что-то, то качественно.

Для меня важен результат. Хотя в пути важно получать удовольствие.

Отсутствие страха и оптимизм — одни из важных принципов. Не люблю, когда кто-то говорит мне, что это сложно. Всегда есть решение, просто оно неочевидно и нужно разобраться.

В работе для меня важна свобода действий. Мне говорят, что я слишком демократичен в управлении. Но я считаю, что как руководитель бизнеса ты не добьешься своей цели, если вокруг несчастные люди.

О людях жизни





Родители заложили во мне базовые принципы и ценности. От отца я перенял отношение к семье и к своему делу. А от мамы — принципы воспитания детей.

Мне нравится принцип Give First. Дай что-то первым, и ты получишь в ответ во много раз больше. Поэтому общение должно выстраиваться согласно философии Win-win.

Раньше я называл себя интровертом, но эволюционно пришел к тому, что важно самостоятельно формировать свое окружение. Если ты хочешь построить что-то большое, ты не сможешь сделать это один, потому что не разбираешься во всем одинаково хорошо. Поэтому важно находить правильных людей, партнеров.





Говорят, если ты хочешь попасть в список Forbes, нужно окружить себя людьми из списка Forbes. Этим я занимаюсь и кайфую от процесса выстраивания правильного окружения.

MOST — это сообщество, которое сформировалось вокруг меня. Партнеры, с которыми мы вместе работаем и соинвестируем, в какой-то степени стали моими наставниками. Это smart-люди. Они не гонятся только за деньгами и доходностью. Общаясь с ними, я каждый раз насыщаюсь, заряжаюсь, получаю инсайты.

О деятельности





Я получил образование в США. Учился по направлению «Информационные системы». Также окончил Kelley School of Business. Некоторое время поработал в Штатах, где с друзьями пробовали запуск собственных стартапов.

По возвращению в Казахстан я преподавал и параллельно запускал небольшие проекты в IT-сфере. Много экспериментировал. В то время была запущена IT-компания по разработке, которая работает до сих пор, но уже без меня. С одним из своих стартапов я выиграл грант и прошел акселератор в Кремниевой долине. Задался вопросом: Почему подобного комьюнити и инфраструктуры нет в Центральной Азии? Поэтому, когда вернулся в Казахстан, мы приняли решение стать бизнес-инкубатором и заниматься поддержкой стартапов.

Компания MOST сегодня помогает молодым предпринимателям получить доступ к возможностям, среди которых менторство, необходимые знания, наставники, финансы. У нас есть несколько направлений:

— бизнес-инкубатор, где мы поддерживаем стартаперов и помогаем им дойти до первых продаж

— хабы и офисные пространства по Центральной Азии, которые предлагают предпринимателям не только инфраструктуру, но и правильную среду для быстрого развития

— венчурный фонд. Мы инвестируем в основателей из Центральной Азии, которые строят глобальные компании. Всегда обращаем внимание на три вещи: команда, технология и масштабируемость.





Мы находимся в Казахстане, но работаем на весь регион. Как Казахстан в глобальных масштабах мы никому не интересны. Но как Центрально-Азиатский регион, где проживает более 70 миллионов человек и на данный момент работает около 5000 стартапов, уже становимся хорошим рынком, где можно масштабироваться и находить таланты.

Мы делимся своими знаниями. Проводим тренинги и образовательные программы, чтобы такие компании, как MOST, появлялись повсюду. Строим новый рынок. Развиваем предпринимательский уровень и мышление.

В планах взрастить стартап-единорог c оценкой в миллиард долларов в Центральной Азии

В планах взрастить стартап-единорог c оценкой в миллиард долларов в Центральной Азии. Это кардинально изменит отношение к региону.

Я горю тем, чем занимаюсь. Понимаю, что мы меняем жизни людей. И в планах сделать еще многое. А на пенсии я буду заниматься преподаванием, делиться опытом и знаниями.

Дело моей жизни — построить то, чем буду гордиться я сам, и будут гордиться мои дети.