@Aliev_53. Как профессиональный футболист стал TikTok-автором, и какие в этом преимущества

Совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Недавно мы провели эфир с Баламырзой Алиевым — профессиональным футболистом. Собрали для вас самое главное из нашей беседы.





Баламырза Алиев, 21 год, город — Астана, @aliev_53





О себе





Я родился в городе Шу Жамбыльской области. С детства занимаюсь футболом. После седьмого класса поступил в спортивную школу в Таразе, где учился четыре года. Потом подписал контракт с молодежной командой города, в которой играл несколько лет.

Полгода назад меня позвали в Астану. Здесь я играю за команду «Жеңіс».

В TikTok у меня более 445 000 подписчиков. В основном это подрастающие футболисты. Среди моих зрителей много спортсменов.

О творчестве в TikTok

Свой аккаунт в TikTok я завел в 2020 году. Тогда я особо не сидел на этой платформе, а видео снял по совету друга. Выложил ролик, в котором головой забиваю футбольный мяч в баскетбольное кольцо. Он набрал более 300 000 просмотров. Тогда мне пришла идея совместить свою деятельность как профессионального футболиста с творчеством в TikTok.

Весь контент, который я снимаю, — о футболе. Есть разные рубрики вроде: «Ошибки молодых футболистов» или «Жиза». Еще снимаю футбольные сериалы.





В TikTok много спортивных блогеров. Тот факт, что я не понаслышке знаю, что такое профессиональный футбол, мне очень помогает в развитии на платформе, в создании контента – благодаря этому я делюсь с подписчиками интересной и проверенной информацией. Стараюсь выкладывать по два-три видео в день. Снимаю и монтирую их самостоятельно.

Как TikTok повлиял на жизнь





TikTok принес в мою жизнь неожиданную популярность: меня узнают в обычной жизни, когда я просто хожу по городу, и особенно часто узнают во время игр. Многие приходят посмотреть мою игру на выездных матчах. Еще один плюс TikTok в том, что я помогаю начинающим футболистам, даю советы – для меня важно чувствовать свой вклад.

Со временем я начал больше времени уделять развитию на платформе. Каждый день на съемки уходит два-три часа и еще два на монтаж.

Рекомендации

Снимайте ролики о том, чем вы занимаетесь, что интересует и хорошо получается у вас самих. Если вы волейболист, создавайте видео на эту тему.

Выкладывайте по два-три ролика в день. Делайте это качественно. Не просто прийти и придумать на месте. Обдумайте свои действия заранее: что и как именно будете снимать.