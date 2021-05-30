Alibaba сообщила о разработке облачной операционной системы

Подразделение облачных вычислений Alibaba работает над созданием операционной системы Apsara, которая будет совместима с процессорами на базе Arm, x86, RISC-V и других архитектур.

«IT-экосистемы традиционно представлялись микросхемами, но облачные вычисления коренным образом изменили это, — сказал президент аналитической группы Alibaba Cloud Чжан Цзяньфэн. — Облачная операционная система может стандартизировать вычислительную мощность серверных микросхем, микросхем специального назначения и другого оборудования. Независимо от того, основан ли чип на x86, Arm, RISC-V или аппаратном ускорителе, предложения облачных вычислений для клиентов стандартизированы высокого качества».

По данным исследовательской компании IDC, Alibaba Cloud — одно из самых быстрорастущих подразделений Alibaba и четвертый по величине в мире публичный облачный сервис, по состоянию на вторую половину 2020 года.