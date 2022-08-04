Alibaba объединилась с конкурентом Tesla, чтобы разработать ИИ для беспилотников

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba и стартап по производству электромобилей Xpeng создадут вычислительный центр. Мощности будут использовать для обучения алгоритмов автономного вождения.

Вычислительный центр под названием Fuyao позволит Xpeng сократить время обучения основной программы с семи дней до часа. Стартап предлагает продвинутую систему помощи водителю XPILOT.

Система позволяет автомобилям менять полосу движения, ускоряться или замедляться, обгонять машины, въезжать на шоссе и съезжать с него. Раньше система работала только на автомагистралях, но ее расширили для использования в городах.

Источник: incrussia.ru