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Alibaba объединилась с конкурентом Tesla, чтобы разработать ИИ для беспилотников
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Сегодня в 09:48

Alibaba объединилась с конкурентом Tesla, чтобы разработать ИИ для беспилотников

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba и стартап по производству электромобилей Xpeng создадут вычислительный центр. Мощности будут использовать для обучения алгоритмов автономного вождения.

Вычислительный центр под названием Fuyao позволит Xpeng сократить время обучения основной программы с семи дней до часа. Стартап предлагает продвинутую систему помощи водителю XPILOT.

Система позволяет автомобилям менять полосу движения, ускоряться или замедляться, обгонять машины, въезжать на шоссе и съезжать с него. Раньше система работала только на автомагистралях, но ее расширили для использования в городах.

Источник: incrussia.ru

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