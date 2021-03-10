«Альфа-банк» стал владельцем сервиса безналичной оплаты чаевых «Нетмонет»

«Альфа-банк» приобрел сервис для безналичной оплаты чаевых «Нетмонет».

В результате сделки предложение по подключению сервиса получат 627 тысяч клиентов банка — не только в Москве и Санкт-Петербурге, где сейчас представлен сервис, но и по всей стране.

По оценке кредитной организации, «Нетмонет» является самым крупным сервисом по объему собираемых чаевых в России. Средняя величина чаевых в системе составляет около 12% от суммы счета. В среднем по России этот показатель равняется 5-7%.

Сервис безналичного перевода чаевых был запущен в середине 2019 года. «Нетмонет» зарабатывает на 5%-ой комиссии за вывод чаевых официантами.

Источник: rb.ru