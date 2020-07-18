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Алена Алена выпустила клип на трек «Тихо діти сплять», посвященный проблемам с экологией
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Сегодня в 10:38

Алена Алена выпустила клип на трек «Тихо діти сплять», посвященный проблемам с экологией

Украинская рэп-исполнительница Алена Алена выпустила клип на трек «Тихо діти сплять». Песня и видео к ней, которое снял режиссер Антон Штука, посвящены проблемам с экологией.


Клип был снял на Бали — острове, который входит в десятку самых экологически загрязненных мест планеты. Алена так говорит о посыле произведения: «Мы все пришли в этот мир, чтобы служить ему и делать его лучше. Но сейчас даже то, что не нуждается в совершенствовании, мы уничтожаем, не думая о последствиях.

Эра потребителей, желающих использовать все вокруг, чтобы получить кайф и упростить себе жизнь. Мы забыли, что для настоящего счастья нам не надо так много, что ни одно внешнее благо не заменит внутреннюю пустоту, забыли о том, что все земные ресурсы не бесконечны».

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: sova.ponominalu.ru

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#новыйклип #аленаалена
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