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ALEM, Кана Бейсекеев и Данияр Алшинов — что нового на YouTube за неделю
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30.06.2020

ALEM, Кана Бейсекеев и Данияр Алшинов — что нового на YouTube за неделю

Собрали новые выпуски YouTube-шоу и интервью, которые вышли на каналах Центральной Азии и не только.


ALEM (Батырхан Малик): 91 болашағы, Вероникаға үйлену, Тоқаев жайлы пікір + БАЙҚАУ


На канале Тимура Балымбетова вышло новое интервью. На этот раз с участником известной казахстанской группы Ninety One — ALEM. Понравится фанатам творчества коллектива и молодого человека и не только.


ЗИМА В РЕХАБЕ


Онлайн-премьера документального фильма Каны Бейсекеева «Зима в рехабе». История разворачивается вокруг одного из реабилитационных центров под Павлодаром.


АНУАР НУРПЕИСОВ: От себя не убежишь!


Динара Сатжан взяла интервью у Ануара Нурпеисова. Поговорили о трансформации на Шри-Ланке, личной жизни, медитации, восхождении на Хан-Тенгри.


Казахи рассказали всю правду о кыргызах и Кыргызстане | Казахи и Кыргызы братский народ? 2022


Автор канала «Путешествия с Балнур» опубликовала новое видео, где опросила казахстанцев на улицах города Алматы. Участники рассказали, что они знают о Кыргызстане , о кыргызских традициях.


Я себя знаю! Антон Шастун х Азамат Мусагалиев


Новый выпуск шоу «Я себя знаю!», в котором Азамат Мусагалиев задает гостям вопросы о них. За каждый неправильный ответ услышать от звезды факт из ее биографии.


Аврора — самый крупный бизнес-центр в Кыргызстане


Обзор на новый современный бизнес-центр в Бишкеке от известного кыргызского ютубера.


Начинали с базара: как Александр Дериглазов с братом построили империю «Меломан»


В 2022 году Александр Дериглазов впервые попал в список богатейших предпринимателей по версии Forbes Kazakhstan. В интервью он рассказал, как развивается компания и какие планы строит на будущее.


Данияр Алшинов и Ринат Балгабаев: чего боятся бумеры? (Dope soz 30)


Новый выпуск казахстанского подкаста Dope soz. В нем четыре бумера: Данияр Алшинов, Ринат Балгабаев, Жомарт и Арсен поговорили о том, как не стареть и устаревать.


Как начать карьеру в Louis Vuitton, Cartier, PRADA, Tesla и FIFA? / Улугбек Шарипов


Выпуск про Les Roches и Glion — ведущие бизнес-школы гостеприимства в мире. Выпускники этих вузов работают в престижных и известных по всему миру компаниях – Louis Vuitton, Cartier, PRADA, Tesla и FIFA многих других.


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