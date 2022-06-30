ALEM, Кана Бейсекеев и Данияр Алшинов — что нового на YouTube за неделю

Собрали новые выпуски YouTube-шоу и интервью, которые вышли на каналах Центральной Азии и не только.





ALEM (Батырхан Малик): 91 болашағы, Вероникаға үйлену, Тоқаев жайлы пікір + БАЙҚАУ





На канале Тимура Балымбетова вышло новое интервью. На этот раз с участником известной казахстанской группы Ninety One — ALEM. Понравится фанатам творчества коллектива и молодого человека и не только.





ЗИМА В РЕХАБЕ





Онлайн-премьера документального фильма Каны Бейсекеева «Зима в рехабе». История разворачивается вокруг одного из реабилитационных центров под Павлодаром.





АНУАР НУРПЕИСОВ: От себя не убежишь!





Динара Сатжан взяла интервью у Ануара Нурпеисова. Поговорили о трансформации на Шри-Ланке, личной жизни, медитации, восхождении на Хан-Тенгри.





Казахи рассказали всю правду о кыргызах и Кыргызстане | Казахи и Кыргызы братский народ? 2022





Автор канала «Путешествия с Балнур» опубликовала новое видео, где опросила казахстанцев на улицах города Алматы. Участники рассказали, что они знают о Кыргызстане , о кыргызских традициях.





Я себя знаю! Антон Шастун х Азамат Мусагалиев





Новый выпуск шоу «Я себя знаю!», в котором Азамат Мусагалиев задает гостям вопросы о них. За каждый неправильный ответ услышать от звезды факт из ее биографии.





Аврора — самый крупный бизнес-центр в Кыргызстане





Обзор на новый современный бизнес-центр в Бишкеке от известного кыргызского ютубера.





Начинали с базара: как Александр Дериглазов с братом построили империю «Меломан»





В 2022 году Александр Дериглазов впервые попал в список богатейших предпринимателей по версии Forbes Kazakhstan. В интервью он рассказал, как развивается компания и какие планы строит на будущее.





Данияр Алшинов и Ринат Балгабаев: чего боятся бумеры? (Dope soz 30)





Новый выпуск казахстанского подкаста Dope soz. В нем четыре бумера: Данияр Алшинов, Ринат Балгабаев, Жомарт и Арсен поговорили о том, как не стареть и устаревать.





Как начать карьеру в Louis Vuitton, Cartier, PRADA, Tesla и FIFA? / Улугбек Шарипов





Выпуск про Les Roches и Glion — ведущие бизнес-школы гостеприимства в мире. Выпускники этих вузов работают в престижных и известных по всему миру компаниях – Louis Vuitton, Cartier, PRADA, Tesla и FIFA многих других.





5 САМЫХ ЛЕГКИХ языков программирования





5 самых легких и востребованных языков программирования, с которых можно начать путь в IT, от Хауди Хо.