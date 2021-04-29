Алексей Ли объявил о запуске нового международного бренда Pinemelon.com

Алексей Ли, соучредитель Arbuz.kz — онлайн-супермаркета с экспресс доставкой, объявил, что компания будет выходить на международный рынок.

Цель компании: запустить онлайн-супермаркет в 30 городах мира к 2024 году.

Для этого был запущен новый бренд Pinemelon.com.

В этом году бренд должен запуститься в Бельгии и в одном из городов США. А к концу года компания планирует привлечь новые инвестиции.

К команде в качестве управляющих директоров присоединились Лариса Пак и Арман Сулейменов, а также управляющий директор в Бельгии.

Также предприниматель упомянул об открытый вакансиях в компании в маркетинге, аналитике, разработке и других сферах.