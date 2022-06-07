Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/48b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/48be1acbf00f0fb61f58457f47783a20.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
aleksandr-ten-vyigral-kubok-evropy-v-pol-she
Александр Тен выиграл кубок Европы в Польше
47
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:35

Александр Тен выиграл кубок Европы в Польше

4 июня в польском городе Жешуве прошел юношеский Кубок Европы по триатлону. В соревновании участвовали 45 юниоров из 10 стран.

Казахстан был представлен в мужской категории тремя атлетами из Алматы: Александром Теном, Егором Крупяковым и Данилом Породновым.

Гонка началась с плавания на 750 метров в озере Жвировня, которую Александр завершил на предпоследней позиции.

Во время двадцатикилометрового велоэтапа спортсмену удалось догнать соперников, к середине пятикилометрового забега отставание сократилось до восьми секунд, к концу финиша превратившись в победу.

Источник: triathlon.org.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #спорт #триатлон #польша #кубокевропы
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Little Big выпустили новый трек
981
Презентация книги «Игра престолов» на казахском языке
1366
Акция «Откажись от полиэтиленового пакета!» проходит в столице
2134
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.