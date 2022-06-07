Александр Тен выиграл кубок Европы в Польше

4 июня в польском городе Жешуве прошел юношеский Кубок Европы по триатлону. В соревновании участвовали 45 юниоров из 10 стран.

Казахстан был представлен в мужской категории тремя атлетами из Алматы: Александром Теном, Егором Крупяковым и Данилом Породновым.

Гонка началась с плавания на 750 метров в озере Жвировня, которую Александр завершил на предпоследней позиции.

Во время двадцатикилометрового велоэтапа спортсмену удалось догнать соперников, к середине пятикилометрового забега отставание сократилось до восьми секунд, к концу финиша превратившись в победу.

Источник: triathlon.org.kz