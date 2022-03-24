Александр Орлов об особенностях рынка Центральной Азии, и чем он привлекателен для предпринимателей

Александр Орлов рассказал о планах развития в Казахстане и Узбекистане, и почему рынок Центральной Азии интересен предпринимателям из России.





Александр Орлов, 49 лет, ресторатор, предприниматель, президент холдинга Bulldozer Group, @alexanderorlovbulldozer





О себе

Я решил, что мне близко предпринимательство еще в подростковом возрасте. Тогда я понял, что мне интересно управлять людьми. Сегодня для меня бизнес и работа — это часть жизни. Я не отделяю одно от другого.

Мне нравится видеть результаты проделанной работы. Когда я воплощаю свои идеи в реальные проекты, которые нравятся многим людям. В этом вижу смысл своей деятельности, создавать новые проекты и новые рабочие места.

О рынке Центральной Азии

Вся моя жизнь — путешествия. Я не нахожусь в одном месте больше одной недели. Два раза в год посещаю страны, где еще не был. Это развивает, помогает в бизнесе и в создании новых проектов.

Я давно придерживаюсь принципа диверсификации бизнеса. Наши проекты есть в разных странах мира. В том числе я уже много лет развиваюсь в Центральной Азии: в Казахстане и Узбекистане.

Рынок Центральной Азии интересен предпринимателям из России







Рынок Центральной Азии интересен предпринимателям из России. Особенно сегодня. Во-первых, это тоже страны СНГ, и здесь говорят на русском языке. Во-вторых, здесь высокий уровень потребления. Люди часто ходят в заведения, и этой привычки у них нет отнять. Поэтому я вижу большие перспективы в данном рынке.

Главная сложность — персонал. Здесь сложно найти квалифицированные кадры, они в дефиците. А для меня важна скорость. Команда должна быть быстрая, бодрая, замотивированная. Люди должны уметь принимать решения и делать это быстро. Кроме того, важно, чтобы у сотрудников был блеск в глазах, чтобы им было интересно работать. Члены команды не должны быть просто исполнителями. Классно, когда они неравнодушны к проекту.

О проектах в Казахстане

В Алматы у нас уже давно работает ресторан MANANA. Также мы открыли успешный проект DRAGONFLY. Открываем кофейню Blue Cat Coffee и проект More & More. Строим комплекс Queen.

Развиваем сеть «Тануки» в Казахстане. Открываем один ресторан на улице Розыбакиева в Алматы, а второй — в районе EXPO, в столице.





В Астане работает наш проект «Рыба Пила». Также мы строим масштабный банный комплекс «Орловские бани», который в скором времени откроется. Ничего подобного на рынке Казахстана раньше не было. Комплекс будет представлять собой тематическую деревню, где будет шесть домов в разном стиле: шале, русский сруб, украинская баня, юрта и другие. В каждом доме свой интерьер. Там будет удобно проводить время компанией от четырех до десяти человек. Можно организовать полноценный отдых: кушать, париться, петь в караоке и остаться ночевать. Также будет работать общественная баня.

К нам приезжали лучшие печники из России, поэтому в комплексе установлены профессиональные печи. Еще у нас большие парные, с панорамными окнами. Будет работать специальная команда для женщин.

Люди в Астане любят бани, так как здесь суровый климат. Но в городе мало банных комплексов премиального класса. Уверен, наш комплекс станет популярным.

Советы предпринимателям

Кадры рекомендую привозить из других стран, особенно в начале. Раньше это было непросто. Сегодня привезти людей в Казахстан легче.

Кадры рекомендую привозить из других стран, особенно в начале







Нужно хорошо знать особенности страны. Изучать локации, города, их культуру. Например, в Астане не хватает досуга. Поэтому людям интересны развлекательные форматы, заведения, где можно потанцевать или бани, где можно провести время с друзьями. А в Алматы живет больше людей. Там хорошо работают и рестораны, и развлекательные заведения.

О планах

В планах — открыть банный комплекс и в Алматы. Также будем запускать сеть «Тануки» в Узбекистане.

Помимо этого, мы активно развиваемся в странах Ближнего Востока: ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, а также в Европе: Милан, Париж, Монако.