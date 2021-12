Десять других пластинок преодолели эту отметку ранее.

Теперь музыканту принадлежит новый рекорд: он стал единственным исполнителем, чьи 11 альбомов, включая The Marshall Mathers LP и его последнюю работу Music to Be Murdered By, прослушали на стриминговой платформе более миллиарда раз.



Источник: daily.afisha.ru