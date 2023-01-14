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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Алайский район Кыргызстана номинирован на международную награду People’s Choice Award
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Сегодня в 10:12

Алайский район Кыргызстана номинирован на международную награду People’s Choice Award

Алайский район Кыргызстана участвует в голосовании People’s Choice Award. В голосовании участвуют истории, попавшие в мировой топ-100 лучших историй Green Destinations 2022.

Алайский район стал первой дестинацией из стран Центральной Азии и СНГ, попавшей в рейтинг.

Проголосовать может каждый на сайте Green Destinations или перейдя напрямую по ссылке. Голосование продлится до 23 января, а итоги будут оглашены в марте на международной выставке в Берлине.

Green Destinations — это глобальная некоммерческая организация, созданная в Нидерландах для поддержки устойчивых направлений, их бизнеса и сообществ.

Источник: 24.kg

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