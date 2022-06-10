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Алан Курмангалиев завоевал медаль турнира серии WTT Youth Contender
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Сегодня в 10:00

Алан Курмангалиев завоевал медаль турнира серии WTT Youth Contender

В Гавиржове, Чехия проходит турнир WTT Youth Contender по настольному теннису, с участием 11, 13, 15, 17 и 19-летних спортсменов из 30 стран мира.

Среди старших юношей казахстанцы Санжар Жубанов, Искандер Харки, Сагантай Курмамбаев успешно преодолели групповой этап, но остановились на стадии 1/32 финала.

У 15-летних теннисистов Алан Курмангалиев сначала занял первое место в подгруппе, затем в 1/16 финала победил Равада Алнасера 3:1, в 1/8 Марселя Блащика 3:0, в четвертьфинале Михаила Ловга 3:0, в полуфинале Йоана Величкова 3:1.

В финалe соперником был Казуки Ёшияма, которому Алан уступил в Испании 27 мая. На этот раз сильнее оказался казахстанец. Алан победил со счетом 3:1.

Источник: olympic.kz

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