Алан Курмангалиев принес первую историческую медаль на ЧА по настольному теннису

Карагандинец Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии. Это событие произошло в Лаосе, на XXVI континентальном первенстве среди юниоров и кадетов, где он занял третье место.

15-летний карагандинец в стартовых раундах азиатского первенства сумел переиграть Сангуанвонг Ксайпасеут, Лаос, Аукадеччайкул Ситтиполь, Таиланд и Прадхивадхи Бхаянкарам Абхинандх, Индия. За выход в финал Алан Курмангалиев уступил японцу Такуми Танимото и завоевал бронзовую медаль.

Источник: zakon.kz