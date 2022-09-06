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Алан Курмангалиев принес первую историческую медаль на ЧА по настольному теннису
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Сегодня в 10:09

Алан Курмангалиев принес первую историческую медаль на ЧА по настольному теннису

Карагандинец Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии. Это событие произошло в Лаосе, на XXVI континентальном первенстве среди юниоров и кадетов, где он занял третье место.

15-летний карагандинец в стартовых раундах азиатского первенства сумел переиграть Сангуанвонг Ксайпасеут, Лаос, Аукадеччайкул Ситтиполь, Таиланд и Прадхивадхи Бхаянкарам Абхинандх, Индия. За выход в финал Алан Курмангалиев уступил японцу Такуми Танимото и завоевал бронзовую медаль.

Источник: zakon.kz

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