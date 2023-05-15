Акция «Ночь музеев» пройдет в Астане 18 мая

18 мая в Астане состоится акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев.

Согласно концепции Международного совета музеев ICOM, тема акции этого года — «Музеи, устойчивость и благополучие». В этой связи Национальный музей РК представляет для жителей и гостей столицы масштабный историко-познавательный проект «Музей — в потоке времени».

С 10:00 до 18:00 в Научной библиотеке пройдет симпозиум «Организация музейной фондосберегающей деятельности: теория и практика», также в залах музея будут организованы обзорные экскурсии в рамках проекта «Балдырған гид», квест-урок «Ожившие экспонаты».

С 18:00 начнется основная часть мероприятий в рамках акции: выставка изданий Национального музея РК и книг издательства «Алматы-кітап», выставка авторских кукол «Кукла в истории», выставка и мастер-классы Службы консервации и реставрации музея, научные лекции, ярмарка ремесленников, театрализованные экскурсии, игры-квесты.