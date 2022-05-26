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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Активные горожане и инфлюенсеры о любимых местах в Бишкеке
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Сегодня в 17:15

Активные горожане и инфлюенсеры о любимых местах в Бишкеке

Познакомились с тремя активными молодыми людьми из Бишкека и узнали, где они предпочитают проводить время.


Аскат Осмонов, город — Бишкек, блогер, модель, актер и ведущий, @osmonovaskat


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Парк «Ынтымак»

Место, где можно спокойно погулять или побегать вечером. Тут прекрасная оживленная улица, а еще в парке есть караоке.

Район ЦУМа и ГУМа

Хорошим местом для творческих людей в Бишкеке считаю район ЦУМа и ГУМа. Артистам тут легко собрать зрителей.

Кашка-Суу

Еще хочу отметить место Кашка-Суу вне Бишкека, где можно вкусно поесть и насладиться видом на прекрасные горы.

Магистраль

Люблю магистраль. Особенно ту дорогу, где катаются на велосипедах и скейтах. Нравится ходить, поэтому часто гуляю там. Вокруг добрые, хорошие люди, многие тренируются, и это даже мотивирует.

Дом


В основном я провожу время дома, живу в горах, на Воронцовке. После работы всегда стремлюсь домой, чтобы отдохнуть, поиграть с сестренками и поговорить с родителями. Это мое самое любимое место.

Адилет Ногойбаев, город — Бишкек, блогер, путешественник и предприниматель, @adilet_nogoibaev_

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В Бишкеке каждый найдет то, что ему по вкусу и по бюджету. Любимых кафе и ресторанов много, я делюсь названиями у себя в TikTok.

Кофейни на Боконбаева

Когда я хочу выпить чашку кофе с десертом, провести встречу или поработать, то иду на улицу кофеен на Боконбаева. После кофейни гуляю в тени деревьев по бульвару Эркиндик.

Национальный парк Ала-Арча

Для крутой фотосессии можно съездить в национальный парк Ала-Арча, покормить птиц и белок, запечатлеть эти кадры и просто отдохнуть от городской суеты.

Пересечение улиц Исанова-Чуй

Любителям уличного фастфуда могу посоветовать пересечение улиц Исанова-Чуй, где в любое время можно попробовать все: от местной шаурмы и рамена до фастфуда.

Южная магистраль

Люблю кататься на лонгборде в верхней части города. Южная магистраль в теплое время идеальна для прогулок. Там же можно взять велосипед в аренду и с ветерком прокатиться по велодорожкам.

Нурзада Абдивалиева, город — Бишкек, блогер, @yournurzada


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Кофейня «Провинция»

Мы с мамой любим поболтать и насладиться вкусной итальянской кухней в кофейне «Провинция». Тут тихо, мало людей.

Tclub

В теннисном корте Tclub я была всего раз, но мне понравилось, учитывая какой я не спортивный человек. Планирую ходить и дальше.

Кофейня Bruno

Так как я серьезно отношусь к чистоте, кофейня Bruno занимает особое место в моем сердце. Еще там вкусно, особенно нравится лимонад.

«Супара»

Выпускной я отмечала в «Супаре». Красота этого места не может не радовать, особенно в жаркую летнюю пору.

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#блогер #путешествия #кыргызстан #бишкек #кудасходить
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