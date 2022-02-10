Активные горожане и инфлюенсеры о любимых местах в Алматы и Нур-Султане

Сакен Кагаров, город — Алматы, кандидат в мастера спорта по маунтинбайку, фрирайдер, путешественник, @saken_kagarov
Горнолыжный курорт «Шымбулак»
Когда нахожусь в Алматы, чаще всего бываю на «Шымбулаке», в любое время года. Курорт находится в 30 минутах езды от центра города. Это высокогорье, 3200 метров над уровнем моря. Даже летом здесь можно увидеть и потрогать снег. One love!
Улица Панфилова и Терренкур
Это места, где я обожаю гулять.
Кок-Тобе
Отсюда открывается классный вид на город. В летнее время наблюдать здесь за закатами — наслаждение.
Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар»
Еще одно классное место, откуда открывается невероятный вид на город.
Капчагай
Я обожаю ездить к друзьям на Капчагай, чтобы посерфить за катером.
Озера Кольсай и Каинды, Чарынский каньон
Естественно, я люблю эти уникальные озера. И невероятный Чарынский каньон, который находится всего в трех часах езды от города. Такое мало где есть в мире. Эпично!
Кафе Nedelka
Из заведений на память приходит Nedelka. Любимое место для встреч. У кофейни удобное расположение. Здесь классный контингент, все просто и быстро, хорошее соотношение цены и качества, а кухня 5/5.
Ресторан «Сандық»
Здесь красиво. Рад, что открываются такие места.
Молдир Мекенбаева, город — Нур-Султан, трехкратная чемпионка мира по Джиу-Джитсу, @mekenbayeva
Назарбаев Университет
В Астане я живу с 2015 года и большую часть времени провела в стенах Назарбаев Университета. Благодаря вузу встретила будущего супруга, обрела много новых друзей и даже полюбила столицу с ее сильными морозами.
Фитнес-центры
Как спортсменка, большую часть времени я провожу в тренажерных залах. Могу выделить «Джиу-джитсу», Invictus на «Зеленом квартале» и Invictus Go на улице Сауран.
Парки
Летом залы меняю на парки. Бег, велопрогулка и пикник — в Ботаническом. Бег и кроссфит — в Триатлон парке.
Dark Kitchen и Korean House
Я люблю вкусно поесть. Мои фавориты — поке боулы и роллы в dkl и рамен в Korean House.
Боровое
Мы стараемся чаще выезжать в Боровое, чтобы отдохнуть от городской суеты. Чистый воздух, природа и заряд энергии.
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев
Люблю аэропорт, его я посещаю очень часто. Нравится чувство предвкушения новых приключений и путешествий, будь это предстоящие соревнования либо просто отдых.
Аида Тастемирова, город — Алматы, travel и outdoorблогер, @aidatas
Кок-Жайляу
В 2016 году я открыла для себя новое увлечение — походы в горы. С тех пор с горами неразлучна. Летом, люблю провожать закаты на Кок-Жайляу. Зрелище потрясающее.
Aroma и Whoopie Cakes
Обожаю поздние завтраки, по выходным. Мои фавориты — Aroma и Whoopie Cakes.
«Дом 36» на Барибаева, 36
Слежу за афишами пространства и посещаю их мероприятия. Это арт-пространство, где проходят творческие вечера, театральные постановки, выставки, мастер-классы и культурные тусовки.
Озера Кольсай и Каинды
Отдых на природе — мое любимое занятие. В выходные отправляюсь на озера Кольсай и Каинды. Я была там больше 20 раз, и все равно хочется возвращаться снова и снова.
Горнолыжный курорт «Шымбулак»
Больше всего жду зиму ради покатушек на борде по снежному склону курорта «Шымбулак».
Большая Алматинка
Чтобы развеяться и подышать свежим воздухом, гуляю вдоль реки Большая Алматинка.
Кафе Apa Katya
Люблю работать с видом на горы в Кафе «Apa Katya» на высоте 1900 метров над уровнем моря.