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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Активные горожане и инфлюенсеры о любимых местах в Алматы и Нур-Султане
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Сегодня в 14:28

Активные горожане и инфлюенсеры о любимых местах в Алматы и Нур-Султане

Сакен Кагаров, город Алматы, кандидат в мастера спорта по маунтинбайку, фрирайдер, путешественник, @saken_kagarov


Сакен Кагаров

Горнолыжный курорт «Шымбулак»


Когда нахожусь в Алматы, чаще всего бываю на «Шымбулаке», в любое время года. Курорт находится в 30 минутах езды от центра города. Это высокогорье, 3200 метров над уровнем моря. Даже летом здесь можно увидеть и потрогать снег. One love!


Улица Панфилова и Терренкур


Это места, где я обожаю гулять.


Кок-Тобе


Отсюда открывается классный вид на город. В летнее время наблюдать здесь за закатами — наслаждение.


Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар»


Еще одно классное место, откуда открывается невероятный вид на город.


Капчагай

Я обожаю ездить к друзьям на Капчагай, чтобы посерфить за катером.


Озера Кольсай и Каинды, Чарынский каньон


Естественно, я люблю эти уникальные озера. И невероятный Чарынский каньон, который находится всего в трех часах езды от города. Такое мало где есть в мире. Эпично!


Кафе Nedelka

Из заведений на память приходит Nedelka. Любимое место для встреч. У кофейни удобное расположение. Здесь классный контингент, все просто и быстро, хорошее соотношение цены и качества, а кухня 5/5.


Ресторан «Сандық»


Здесь красиво. Рад, что открываются такие места.

Молдир Мекенбаева, город Нур-Султан, трехкратная чемпионка мира по Джиу-Джитсу, @mekenbayeva


mekenbayeva

Назарбаев Университет


В Астане я живу с 2015 года и большую часть времени провела в стенах Назарбаев Университета. Благодаря вузу встретила будущего супруга, обрела много новых друзей и даже полюбила столицу с ее сильными морозами.


Фитнес-центры


Как спортсменка, большую часть времени я провожу в тренажерных залах. Могу выделить «Джиу-джитсу», Invictus на «Зеленом квартале» и Invictus Go на улице Сауран.


Парки

Летом залы меняю на парки. Бег, велопрогулка и пикник — в Ботаническом. Бег и кроссфит — в Триатлон парке.


Dark Kitchen и Korean House


Я люблю вкусно поесть. Мои фавориты — поке боулы и роллы в dkl и рамен в Korean House.


Боровое

Мы стараемся чаще выезжать в Боровое, чтобы отдохнуть от городской суеты. Чистый воздух, природа и заряд энергии.


Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев


Люблю аэропорт, его я посещаю очень часто. Нравится чувство предвкушения новых приключений и путешествий, будь это предстоящие соревнования либо просто отдых.

Аида Тастемирова, город Алматы, travel и outdoorблогер, @aidatas


Аида Тастемирова

Кок-Жайляу


В 2016 году я открыла для себя новое увлечение — походы в горы. С тех пор с горами неразлучна. Летом, люблю провожать закаты на Кок-Жайляу. Зрелище потрясающее.


Aroma и Whoopie Cakes


Обожаю поздние завтраки, по выходным. Мои фавориты — Aroma и Whoopie Cakes.


«Дом 36» на Барибаева, 36


Слежу за афишами пространства и посещаю их мероприятия. Это арт-пространство, где проходят творческие вечера, театральные постановки, выставки, мастер-классы и культурные тусовки.


Озера Кольсай и Каинды


Отдых на природе — мое любимое занятие. В выходные отправляюсь на озера Кольсай и Каинды. Я была там больше 20 раз, и все равно хочется возвращаться снова и снова.


Горнолыжный курорт «Шымбулак»


Больше всего жду зиму ради покатушек на борде по снежному склону курорта «Шымбулак».


Большая Алматинка


Чтобы развеяться и подышать свежим воздухом, гуляю вдоль реки Большая Алматинка.


Кафе Apa Katya


Люблю работать с видом на горы в Кафе «Apa Katya» на высоте 1900 метров над уровнем моря.

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#алматы #путешествия #кудасходить #нурсултан #инфлюенсер
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