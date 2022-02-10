Активные горожане и инфлюенсеры о любимых местах в Алматы и Нур-Султане

Сакен Кагаров , город — Алматы, кандидат в мастера спорта по маунтинбайку, фрирайдер , путешественник, @ saken_kagarov





Горнолыжный курорт «Шымбулак»





Когда нахожусь в Алматы, чаще всего бываю на «Шымбулаке», в любое время года. Курорт находится в 30 минутах езды от центра города. Это высокогорье, 3200 метров над уровнем моря. Даже летом здесь можно увидеть и потрогать снег. One love!





Улица Панфилова и Терренкур





Это места, где я обожаю гулять.





Кок-Тобе





Отсюда открывается классный вид на город. В летнее время наблюдать здесь за закатами — наслаждение.





Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар»





Еще одно классное место, откуда открывается невероятный вид на город.





Капчагай

Я обожаю ездить к друзьям на Капчагай, чтобы посерфить за катером.





Озера Кольсай и Каинды, Чарынский каньон





Естественно, я люблю эти уникальные озера. И невероятный Чарынский каньон, который находится всего в трех часах езды от города. Такое мало где есть в мире. Эпично!





Кафе Nedelka





Из заведений на память приходит Nedelka. Любимое место для встреч. У кофейни удобное расположение. Здесь классный контингент, все просто и быстро, хорошее соотношение цены и качества, а кухня 5/5.





Ресторан «Сандық»





Здесь красиво. Рад, что открываются такие места.

Молдир Мекенбаева , город — Нур -Султан, трехкратная чемпионка мира по Джиу-Джитсу , @ mekenbayeva

Назарбаев Университет





В Астане я живу с 2015 года и большую часть времени провела в стенах Назарбаев Университета. Благодаря вузу встретила будущего супруга, обрела много новых друзей и даже полюбила столицу с ее сильными морозами.





Фитнес-центры





Как спортсменка, большую часть времени я провожу в тренажерных залах. Могу выделить «Джиу-джитсу», Invictus на «Зеленом квартале» и Invictus Go на улице Сауран.





Парки

Летом залы меняю на парки. Бег, велопрогулка и пикник — в Ботаническом. Бег и кроссфит — в Триатлон парке.





Dark Kitchen и Korean House





Я люблю вкусно поесть. Мои фавориты — поке боулы и роллы в dkl и рамен в Korean House.





Боровое

Мы стараемся чаще выезжать в Боровое, чтобы отдохнуть от городской суеты. Чистый воздух, природа и заряд энергии.





Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев





Люблю аэропорт, его я посещаю очень часто. Нравится чувство предвкушения новых приключений и путешествий, будь это предстоящие соревнования либо просто отдых.

Аида Тастемирова , город — Алматы, travel и outdoor блогер , @ aidatas

Кок-Жайляу





В 2016 году я открыла для себя новое увлечение — походы в горы. С тех пор с горами неразлучна. Летом, люблю провожать закаты на Кок-Жайляу. Зрелище потрясающее.





Aroma и Whoopie Cakes





Обожаю поздние завтраки, по выходным. Мои фавориты — Aroma и Whoopie Cakes.





«Дом 36» на Барибаева, 36





Слежу за афишами пространства и посещаю их мероприятия. Это арт-пространство, где проходят творческие вечера, театральные постановки, выставки, мастер-классы и культурные тусовки.





Озера Кольсай и Каинды





Отдых на природе — мое любимое занятие. В выходные отправляюсь на озера Кольсай и Каинды. Я была там больше 20 раз, и все равно хочется возвращаться снова и снова.





Горнолыжный курорт «Шымбулак»





Больше всего жду зиму ради покатушек на борде по снежному склону курорта «Шымбулак».





Большая Алматинка





Чтобы развеяться и подышать свежим воздухом, гуляю вдоль реки Большая Алматинка.





Кафе Apa Katya





Люблю работать с видом на горы в Кафе «Apa Katya» на высоте 1900 метров над уровнем моря.