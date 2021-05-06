Актеры из «Властелина Колец» запустят подкаст

Актеры Доминик Монахан и Билли Бойд, известные по ролям хоббитов Мерри и Пиппина во «Властелине Колец», запустят подкаст под названием «Лук дружбы». В нем они расскажут о съемках культовой трилогии Питера Джексона.

В подкасте артисты обсудят последние достижения поп-культуры, проверят знания поклонников «Властелина Колец», расскажут эксклюзивные истории со съемок и, возможно, пригласят кого‑то из своих звездных коллег. Первый эпизод шоу выйдет 18 мая.

Выпуски «Лука дружбы» будут выходить еженедельно на Spotify и других платформах для подкастов, в том числе на YouTube.

Источник: daily.afisha.ru