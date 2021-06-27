Актеры и актрисы Центральной Азии: 7 молодых и перспективных

С каждым годом в киноиндустрии появляются новые актеры и актрисы. Мы подготовили для вас список талантов из Центральной Азии.





Казахстан

Творческий путь актрисы начался с главной роли в фильме «Он и Она». Динара имеет техническое образование, но после роли в комедийном сериале «Нархоз», ее стали приглашать в разные проекты. За последние два года актриса снялась в двух фильмах Адильхана Ержанова — «Черный, черный человек» и «Бой Атбая», что принесло ей еще большую популярность.





Уже на третьем курсе Академии искусств имени Т. Жургенова, Асылхану удалось пройти кастинг на главную роль в фильме «Войско Мын Бала». По словам актера, трюки он старается выполнять самостоятельно, чему учится в каскадерской группе «Номад. В 2018 году Асылхан был признан лучшим актером в Кыргызстане, за роль в фильме «Время стойких».





Актерскому мастерству Алия обучалась в Нью-Йоркской киноакадемии. Первую роль актриса получила в сериале «Агайынды». Следующим фильмом стала историческая драма «Войско Мын Бала». На ее счету также роли в 15 фильмах и сериалах.





Кыргызстан









Известный певец и ведущий — Руслан Ботабаев, начал свою актерскую карьеру с главной роли в фильме «Рай 604». Его следующими проектами стали фильм «Путь» и сериал «Камень, ножницы, бумага».









Первую роль певица Толгонай получила уже в 17 лет, пройдя кастинг в комедию «Горе-сосед». Спустя два года, она продолжила актерскую карьеру, снявшись в фильме «Ракета». Последней работой Толганай стал сериал «Соседей не выбирают».









Первую роль Элина сыграла уже в 15 лет. Салтанат из фильма «Боз Салкын» запомнилась не только кыргызстанской аудитории. Одна из самых важных работ Элины Абайкызы — роль королевы гор в фильме режиссера Садыка Шер-Нияза «Курманжан Датка».





Узбекистан









Актриса с детства росла в творческой атмосфере — пела в ансамбле и танцевала в хореографическом училище. Свою первую роль она исполнила в 16 лет в фильме «Дорога под небесами». Большую​ популярность Зарине принесла картина «Небеса — моя обитель», в которой она исполнила роль феи. Сейчас актриса продолжает обучение на факультете актерского искусства в институте культуры Узбекистана.