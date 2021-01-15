Акселератор из Кыргызстана John Galt и ПРООН приняли решение о трансформации инвестиций в гранты

Акселератор John Galt совместно с партнерами из ПРООН приняли решение о конвертации всех инвестиций в проекте «Жанырейшн» в гранты.

За время текущего этапа программы «Жаңырейшн» было получено более 500 заявок из всех регионов страны. 38 участников прошли тренинги по бережливым стартапам, выборам ниши и управлению финансами в Бишкеке и Оше в феврале 2020 года. После презентаций 18 проектов были отобраны для первого раунда финансирования в виде инвестиционных займов, а 3 проекта получили дальнейшее финансирование в виде прямых инвестиций.

После трансформации участники, не успевшие вернуть инвестиционные займы, будут освобождены от своих обязательств. Проекты, получившие инвестиции дальнейших раундов, станут 100%-ными собственниками своих компаний, а John Galt выйдет из этих проектов, чтобы создать равные условия для всех участников программы «Жанырейшн».

Остаток средств, которые John Galt не успел разместить в виде инвестиций, будет далее выдаваться в виде грантов. Участники «Жанырейшн» подготовят заявки, а John Galt будет распределять гранты в те проекты, которые эффективнее и лучше всего смогут ими распорядиться. Предпочтение будет отдаваться проектам, которые будут иметь наиболее устойчивый эффект, потенциал масштабирования, социальную пользу и инновационность.