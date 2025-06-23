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AKFA Group запускает первый в Узбекистане социальный медицинский стартап — AKFA Medline Social
Новости Центральной Азии и мира

20.06.2025

AKFA Group запускает первый в Узбекистане социальный медицинский стартап — AKFA Medline Social

AKFA Group объявляет о старте прорывного проекта в сфере здравоохранения — AKFA Medline Social, первого в стране масштабного частного медицинского стартапа, ориентированного на бесплатную, цифровую и высококачественную первичную медицину и диагностику.

Проект реализуется в Ташкенте на территории жилого комплекса Alfraganus и станет новой моделью медицины, ориентированной на человека. Вдохновленные международными стандартами и опытом Cleveland Clinic, руководство проекта ставят своей целью системную профилактику заболеваний, комфорт и доступность — без бюрократии, без оплаты, без очередей.

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Джахонгир Артыкходжаев, основатель AKFA Group

Мы строим систему, основанную на ценностях — дисциплина, лидерство, уважение и ответственность перед обществом. И делаем это так, как если бы помогали себе и своим близким. Все услуги будут предоставляться полностью бесплатно и без скрытых условий


Проект спроектирован как пространство, где человек чувствует себя не в больнице, а как в гостиничном лобби: навигация, цифровые терминалы, спокойная атмосфера и уважение к каждому гостю. Все процессы автоматизированы, а обслуживание — простое и интуитивно понятное.

Камран Гуламов, ректор Central Asian University

Проект AKFA Medline Social отражает современные подходы к организации здравоохранения. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, до 75% медицинских случаев можно эффективно решать на уровне первичной помощи — без госпитализации и сложных вмешательств. Наша задача — сделать такие услуги доступными каждому гражданину, сосредоточив внимание на ранней диагностике и профилактике заболеваний.

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О проекте:

— площадь центра: 35 300 квадратных метров

— услуги предоставляются абсолютно бесплатно

— более 150 приемных и диагностических кабинетов, включая терапию, кардиологию, эндокринологию, лабораторные и инструментальные исследования

— пропускная способность: до 3000 пациентов в день

— годовой охват: до 500 000 человек

— бесплатные услуги по более, чем 36 медицинским направлениям

— более 300 квалифицированных специалистов, прошедших обучение за рубежом

— оборудование Siemens и Roche, ведущие лаборатории

— полная цифровизация: от онлайн-записи до электронных карт и выдачи результатов

— интеграция с мобильным приложением для быстрой регистрации и планирования визитов

— фокус на раннюю диагностику и профилактику, чтобы предупреждать, а не лечить болезни.

Проект будет полностью профинансирован AKFA Group и является частью долгосрочной стратегии развития медицины в Узбекистане. Завершение строительных работ запланировано на лето 2026 года, после чего центр начнет принимать пациентов.

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