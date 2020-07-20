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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Академия фигурного катания имени Дениса Тена откроется в Алматы
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Сегодня в 10:48

Академия фигурного катания имени Дениса Тена откроется в Алматы

К началу нового зимнего сезона в Алматы ожидается открытие Global Figure Skating — Академии фигурного катания имени Дениса Тена

Академия Global Figure Skating — проект, разработанный лично Денисом Теном на основе многолетнего спортивного опыта и анализа состояния фигурного катания в Казахстане, будет открыта на базе одной из ледовых площадок в родном городе спортсмена.

Деятельность Академии будет направлена на массовое развитие детского фигурного катания. В Global Figure Skating будут привлечены лучшие мировые тренеры. В данный момент мама фигуриста Дениса Тена — Оксана Тен ведет переговоры с Татьяной Тарасовой и Фрэнком Кэроллом.

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#алматы #спорт #фигурноекатание
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