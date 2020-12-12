Airbnb стала самой дорогой в мире компанией онлайн-путешествий

Airbnb стала публичной компанией, а ее капитализация выросла вдвое после первого дня торгов на бирже. Это больше, чем три крупнейшие гостиничные сети США — Marriott, Hilton и Hyatt — вместе.

Во время первичного размещения в четверг Airbnb продавала акции по 68 $. Компания привлекла 3,5 миллиарда $ (хотя ожидалось 3,1 миллиарда $) и получила оценку 47 миллиардов $ (прогнозировали 42 миллиарда $).

В первый день торгов акции продавали уже по 146 $, на пике они достигали 165 $. Капитализация Airbnb достигла 100 миллиардов $. Это сделало сервис бронирования самой дорогой в мире компанией онлайн-путешествий.

Источник: 34travel.me