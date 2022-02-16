Air Astana, Uzbekistan Airways, Air Kyrgyzstan — 9 вакансий в авиакомпаниях Центральной Азии

Старший специалист по маркетингу в Air Astana
Город: Алматы
Обязанности:
— планирование и организация рекламных кампаний
— поиск подрядчиков для выполнения креативных работ: кастинг агентство, прокат костюмов, аренда светового оборудования
— заключение договоров, смет и ведение полной документации по проекту
— организация съемочного процесса в рамках работы творческого коллектива: поиск и согласование моделей для съемок, поиск реквизита, поиск костюмов
— планирование и организация съемочного процесса
— контроль за выполнением работ во время съемочного процесса.
Требования:
— высшее образование в сфере Маркетинг / PR / реклама / журналистика.
— опыт работы на аналогичной позиции как минимум год
— уверенный пользователь ПК, MS Office
— отличное владение русским, казахским и английским языками
— навыки презентации, навыки управления проектами, умение вести переговоры.
Менеджер по туризму в Scat Airlines
Город: Алматы
Обязанности:
— консультирование клиентов и продажа туристических услуг
— развитие и продвижение компании: увеличение объемов продаж
— выполнение плана продаж
— ведение отчетности по выполненной работе.
Требования:
— опыт работы в сфере туризма
— внимательность, пунктуальность, ответственность
— стрессоустойчивость
— высокая работоспособность, продуктивность, нацеленность на результат, желание расти и развиваться.
Аналитик по бизнес приложениям в Air Astana
Город: Алматы
Требования:
— высшее образование в области компьютерных систем, вычислительной техники или аналогичной сфере
— предыдущий опыт работы по специальности один-два года.
Бортпроводник во FlyArystan
Город: Алматы
Требования:
— разговорный уровень казахского, русского и английского языков
— желателен опыт работы в сфере обслуживания
— рост для мужчин не ниже 170 см, для женщин не ниже 165 см
— презентабельная внешность
— обязательно наличие в резюме фотографии в полный рост
— гражданство РК.
Инженер-технолог отдела стандартов в Uzbekistan Airways
Город: Ташкент
Требования:
— высшее авиационное образование
— стаж работы по направлению не менее трех лет
— владение техническим английским, русским языком в совершенстве
— знание компьютерных программ.
Специалист по работе с государственными и частными СМИ в Uzbekistan Airways
Город: Ташкент
Обязанности:
— подготовка концепции и тематического плана журнала Uzbekistan Airways
— написание, редактирование, поиск и отбор материалов, соответствующих тематике журнала и имеющих практическую направленность
— взаимодействие с авторами, экспертами и редакционным советом, поиск новых авторов
— контроль технологической схемы производства издания.
Требования:
— соответствующее профильное высшее образование
— опыт работы на редакторской позиции не менее двух лет
— знание узбекского, русского, английского языков в совершенстве
— знание современных технологий редакционно-издательских и полиграфических процессов.
Специалист по закупкам и тендерам в Air Kyrgyzstan
Город: Бишкек
Обязанности:
— проведение тендеров, внесение предложений по вопросам, касающихся процедур закупок
— рассмотрение протестов и жалоб поставщиков
— составление плана закупок, выбор метода закупок
— разработка тендерной и другой документации по проведению процедур закупок.
Требования:
— знание кыргызского, русского и английского языков
— обязательно наличие сертификата от Министерства финансов Кыргызской Республики — «Управление закупками товаров, работ и услуг»
— сертификат от Государственного агентства по государственным закупкам и материальным резервам — «Организация закупок».
Инженер в Air Manas
Город: Бишкек
Обязанности:
— инженерное сопровождение ВС
— разработка и ведение технической документации ВС
— координация работ по техническому обслуживанию самолета, агрегатов и компонентов ВС
— контроль работ по ТО согласно Программе ТО ВС
— взаимоотношение с производителями ВС, компонентов и агрегатов ВС.
Требования:
— высшее авиационное инженерное образование
— хорошие знания Воздушного Кодекса, авиационных правил КР
— технические знания, знание английского языка.
Полетный диспетчер в AeroStan Aircompany
Город: Бишкек
Обязанности:
— расчет рабочего плана полетов на ВС Airbus A300 и Boeing 747, учитывая особенности аэронавигационной метеорологической обстановки, а также технического состояния ВС, в соответствии с руководством полетных диспетчеров и других нормативных документов
— организация и обеспечение членов летных экипажей следующей документацией: рабочий план полета, бюллетень предполетной информации, метеорологическая информацией и другими документами необходимыми экипажу для выполнения конкретного полета
— предоставление в органы УВД в установленном порядке планов полетов, при необходимости внесение изменений.
Требования:
— высшее или среднее специальное образование в сфере авиации
— свободное владение английским языком; умение вести переписку/связь с иностранными компаниями, пилотами и диспетчерами УВД на английском языке
— знание процесса подготовки, обеспечения и выполнения полетов, а также нормативных документов, регламентирующих деятельность гражданской авиации.