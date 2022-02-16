Air Astana, Uzbekistan Airways, Air Kyrgyzstan — 9 вакансий в авиакомпаниях Центральной Азии

Старший специалист по маркетингу в Air Astana





Город: Алматы

Обязанности:

— планирование и организация рекламных кампаний

— поиск подрядчиков для выполнения креативных работ: кастинг агентство, прокат костюмов, аренда светового оборудования

— заключение договоров, смет и ведение полной документации по проекту

— организация съемочного процесса в рамках работы творческого коллектива: поиск и согласование моделей для съемок, поиск реквизита, поиск костюмов

— планирование и организация съемочного процесса

— контроль за выполнением работ во время съемочного процесса.

Требования:

— высшее образование в сфере Маркетинг / PR / реклама / журналистика.

— опыт работы на аналогичной позиции как минимум год

— уверенный пользователь ПК, MS Office

— отличное владение русским, казахским и английским языками

— навыки презентации, навыки управления проектами, умение вести переговоры.





Менеджер по туризму в Scat Airlines





Город: Алматы

Обязанности:

— консультирование клиентов и продажа туристических услуг

— развитие и продвижение компании: увеличение объемов продаж

— выполнение плана продаж

— ведение отчетности по выполненной работе.

Требования:

— опыт работы в сфере туризма

— внимательность, пунктуальность, ответственность

— стрессоустойчивость

— высокая работоспособность, продуктивность, нацеленность на результат, желание расти и развиваться.





Аналитик по бизнес приложениям в Air Astana





Город: Алматы

Требования:

— высшее образование в области компьютерных систем, вычислительной техники или аналогичной сфере

— предыдущий опыт работы по специальности один-два года.





Бортпроводник во FlyArystan





Город: Алматы

Требования:

— разговорный уровень казахского, русского и английского языков

— желателен опыт работы в сфере обслуживания

— рост для мужчин не ниже 170 см, для женщин не ниже 165 см

— презентабельная внешность

— обязательно наличие в резюме фотографии в полный рост

— гражданство РК.





Инженер-технолог отдела стандартов в Uzbekistan Airways





Город: Ташкент

Требования:

— высшее авиационное образование

— стаж работы по направлению не менее трех лет

— владение техническим английским, русским языком в совершенстве

— знание компьютерных программ.

Специалист по работе с государственными и частными СМИ в Uzbekistan Airways





Город: Ташкент

Обязанности:

— подготовка концепции и тематического плана журнала Uzbekistan Airways

— написание, редактирование, поиск и отбор материалов, соответствующих тематике журнала и имеющих практическую направленность

— взаимодействие с авторами, экспертами и редакционным советом, поиск новых авторов

— контроль технологической схемы производства издания.

Требования:

— соответствующее профильное высшее образование

— опыт работы на редакторской позиции не менее двух лет

— знание узбекского, русского, английского языков в совершенстве

— знание современных технологий редакционно-издательских и полиграфических процессов.





Специалист по закупкам и тендерам в Air Kyrgyzstan





Город: Бишкек

Обязанности:

— проведение тендеров, внесение предложений по вопросам, касающихся процедур закупок

— рассмотрение протестов и жалоб поставщиков

— составление плана закупок, выбор метода закупок

— разработка тендерной и другой документации по проведению процедур закупок.

Требования:

— знание кыргызского, русского и английского языков

— обязательно наличие сертификата от Министерства финансов Кыргызской Республики — «Управление закупками товаров, работ и услуг»

— сертификат от Государственного агентства по государственным закупкам и материальным резервам — «Организация закупок».





Инженер в Air Manas





Город: Бишкек

Обязанности:

— инженерное сопровождение ВС

— разработка и ведение технической документации ВС

— координация работ по техническому обслуживанию самолета, агрегатов и компонентов ВС

— контроль работ по ТО согласно Программе ТО ВС

— взаимоотношение с производителями ВС, компонентов и агрегатов ВС.

Требования:

— высшее авиационное инженерное образование

— хорошие знания Воздушного Кодекса, авиационных правил КР

— технические знания, знание английского языка.





Полетный диспетчер в AeroStan Aircompany





Город: Бишкек

Обязанности:

— расчет рабочего плана полетов на ВС Airbus A300 и Boeing 747, учитывая особенности аэронавигационной метеорологической обстановки, а также технического состояния ВС, в соответствии с руководством полетных диспетчеров и других нормативных документов

— организация и обеспечение членов летных экипажей следующей документацией: рабочий план полета, бюллетень предполетной информации, метеорологическая информацией и другими документами необходимыми экипажу для выполнения конкретного полета

— предоставление в органы УВД в установленном порядке планов полетов, при необходимости внесение изменений.

Требования:

— высшее или среднее специальное образование в сфере авиации

— свободное владение английским языком; умение вести переписку/связь с иностранными компаниями, пилотами и диспетчерами УВД на английском языке

— знание процесса подготовки, обеспечения и выполнения полетов, а также нормативных документов, регламентирующих деятельность гражданской авиации.